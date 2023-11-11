https://ria.ru/20231111/obstrel-1908826944.html
ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области
ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области - РИА Новости, 11.11.2023
ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотников были сбиты,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:00
2023-11-11T11:00
2023-11-11T11:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891662280_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_432c27265a21fdd0fe91dfe58c84212f.jpg
БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотников были сбиты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 10 ноября. В пятницу украинские военные выпустили 244 снаряда по пяти приграничным муниципалитетам, включая одно взрывное устройство, сброшенное с дрона. Также на область была атака с помощью дрона-камикадзе. "В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 4 минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один украинский беспилотник сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Муром – 3 минометных снаряда", - подчеркнул Гладков. В Краснояружском районе, по данным губернатора, под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка – установлено 15 прилетов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231110/obstrel-1908562771.html
https://ria.ru/20231109/obstrel-1908331133.html
белгородская область
шебекино
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891662280_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_59795beb5c5b86fefdbc3f45afc25e22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области
ВСУ выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотников были сбиты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 10 ноября. В пятницу украинские военные выпустили 244 снаряда по пяти приграничным муниципалитетам, включая одно взрывное устройство, сброшенное с дрона. Также на область была атака с помощью дрона-камикадзе.
ВСУ обстреляли три района Белгородской области около 40 раз за сутки
"В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 4 минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе
в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один украинский беспилотник сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов, уточнил глава области.
"В Шебекинском городском округе в городе Шебекино
посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Муром
– 3 минометных снаряда", - подчеркнул Гладков.
В Краснояружском районе, по данным губернатора, под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка – установлено 15 прилетов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 30 снарядов из РСЗО