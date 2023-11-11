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ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/obstrel-1908826944.html
ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области
ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области - РИА Новости, 11.11.2023
ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотников были сбиты,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:00
2023-11-11T11:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотников были сбиты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 10 ноября. В пятницу украинские военные выпустили 244 снаряда по пяти приграничным муниципалитетам, включая одно взрывное устройство, сброшенное с дрона. Также на область была атака с помощью дрона-камикадзе. "В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 4 минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один украинский беспилотник сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Муром – 3 минометных снаряда", - подчеркнул Гладков. В Краснояружском районе, по данным губернатора, под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка – установлено 15 прилетов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231110/obstrel-1908562771.html
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области

ВСУ выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотников были сбиты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 10 ноября. В пятницу украинские военные выпустили 244 снаряда по пяти приграничным муниципалитетам, включая одно взрывное устройство, сброшенное с дрона. Также на область была атака с помощью дрона-камикадзе.
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"В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 4 минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один украинский беспилотник сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов, уточнил глава области.
"В Шебекинском городском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Муром – 3 минометных снаряда", - подчеркнул Гладков.
В Краснояружском районе, по данным губернатора, под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка – установлено 15 прилетов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковБелгородский районПроисшествия
 
 
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