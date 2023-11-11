https://ria.ru/20231111/obstrel-1908826944.html

ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области

ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области - РИА Новости, 11.11.2023

ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотников были сбиты,... РИА Новости, 11.11.2023

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2023-11-11T11:00

2023-11-11T11:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотников были сбиты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 10 ноября. В пятницу украинские военные выпустили 244 снаряда по пяти приграничным муниципалитетам, включая одно взрывное устройство, сброшенное с дрона. Также на область была атака с помощью дрона-камикадзе. "В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 4 минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один украинский беспилотник сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по 4 минометных снаряда, по селу Муром – 3 минометных снаряда", - подчеркнул Гладков. В Краснояружском районе, по данным губернатора, под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка – установлено 15 прилетов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231110/obstrel-1908562771.html

https://ria.ru/20231109/obstrel-1908331133.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия