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СК выяснит причины обрушения склона музея космонавтики в Калуге - РИА Новости, 11.11.2023
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17:55 11.11.2023 (обновлено: 17:59 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/obrushenie-1908877750.html
СК выяснит причины обрушения склона музея космонавтики в Калуге
СК выяснит причины обрушения склона музея космонавтики в Калуге - РИА Новости, 11.11.2023
СК выяснит причины обрушения склона музея космонавтики в Калуге
Следователи выясняют причину обрушения опорных конструкций на склоне государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге, с учетом... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:55
2023-11-11T17:59
происшествия
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россия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют причину обрушения опорных конструкций на склоне государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге, с учетом того, что это второе обрушение за год, сообщает СУСК России по Калужской области. "По имеющимся данным, 10 ноября 2023 года произошло обрушение опорных конструкций на склоне музея, пострадавших не имеется. Аналогичное происшествие имело место в начале этого года. По данному факту следственными органами… было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Дело было возбуждено по факту ненадлежащего содержания территории государственного музея. СУСК отмечает, что в рамках расследования назначены и проводятся две строительно-технические судебные экспертизы для определения причин обрушения склона. По данным СУСК, в субботу следователи и криминалисты производили осмотр места обрушения, изъяли образцы материалов, использованных при строительстве укрепления склона. "Обстоятельства последнего обрушения конструкций склона будут учтены следствием и экспертами при подготовке выводов", - подчеркивает следствие. Отмечается также, что по инициативе следственных органов на место происшествия выехала служба спасения города Калуги, которая оградила территорию в целях безопасности граждан.
https://ria.ru/20230413/kosmos-1864892011.html
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происшествия, калуга, россия, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калуга, Россия, Калужская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК выяснит причины обрушения склона музея космонавтики в Калуге

СК выяснит причину обрушения на склоне музея имени Циолковского в Калуге

© СУ СК России по Калужской области/TelegramМесто обрушения конструкций склона около музея космонавтики в Калуге. 11 ноября 2023
Место обрушения конструкций склона около музея космонавтики в Калуге. 11 ноября 2023
© СУ СК России по Калужской области/Telegram
Место обрушения конструкций склона около музея космонавтики в Калуге. 11 ноября 2023
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют причину обрушения опорных конструкций на склоне государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге, с учетом того, что это второе обрушение за год, сообщает СУСК России по Калужской области.
"По имеющимся данным, 10 ноября 2023 года произошло обрушение опорных конструкций на склоне музея, пострадавших не имеется. Аналогичное происшествие имело место в начале этого года. По данному факту следственными органами… было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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Дело было возбуждено по факту ненадлежащего содержания территории государственного музея. СУСК отмечает, что в рамках расследования назначены и проводятся две строительно-технические судебные экспертизы для определения причин обрушения склона.
По данным СУСК, в субботу следователи и криминалисты производили осмотр места обрушения, изъяли образцы материалов, использованных при строительстве укрепления склона. "Обстоятельства последнего обрушения конструкций склона будут учтены следствием и экспертами при подготовке выводов", - подчеркивает следствие.
Отмечается также, что по инициативе следственных органов на место происшествия выехала служба спасения города Калуги, которая оградила территорию в целях безопасности граждан.
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ПроисшествияКалугаРоссияКалужская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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