https://ria.ru/20231111/netanyakhu-1908911294.html

Нетаньяху: ЦАХАЛ будет оставаться в Газе столько, сколько потребуется

Нетаньяху: ЦАХАЛ будет оставаться в Газе столько, сколько потребуется - РИА Новости, 11.11.2023

Нетаньяху: ЦАХАЛ будет оставаться в Газе столько, сколько потребуется

Израиль не отдаст контроль над безопасностью в секторе Газа ни при каких обстоятельствах, а военные будут оставаться в анклаве столько, сколько потребуется,... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T23:14

2023-11-11T23:14

2023-11-11T23:29

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

сектор газа

россия

восточный иерусалим

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноя - РИА Новости. Израиль не отдаст контроль над безопасностью в секторе Газа ни при каких обстоятельствах, а военные будут оставаться в анклаве столько, сколько потребуется, заявил в субботу израильский премьер Биньямин Нетаньяху."Говоря о следующем дне (после войны), отмечу, что этот день наступит только после ликвидации ХАМАС. Газа будет демилитаризована. Из сектора Газа больше не будет исходить угроза для Израиля. Чтобы это гарантировать, Армия обороны Израиля будет обеспечивать контроль над безопасность в Газе столько, сколько потребуется... Я не соглашусь отдать контроль над безопасностью (в секторе Газа) ни при каких обстоятельствах", - заявил Нетаньяху в телеобращении.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

израиль

сектор газа

россия

восточный иерусалим

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Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, сектор газа, россия, восточный иерусалим, хамас, оон