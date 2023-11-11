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Нетаньяху ответил на слова Макрона о нелегитимности ударов в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
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02:24 11.11.2023 (обновлено: 05:19 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/netanyakhu-1908799908.html
Нетаньяху ответил на слова Макрона о нелегитимности ударов в Газе
Нетаньяху ответил на слова Макрона о нелегитимности ударов в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Нетаньяху ответил на слова Макрона о нелегитимности ударов в Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T02:24
2023-11-11T05:19
израиль
россия
франция
эммануэль макрон
владимир путин
хамас
оон
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению лежит на палестинском движении ХАМАС, а не на Израиле.Ранее Макрон высказал мнение, что удары, наносимые Израилем по сектору Газа, не имеют оснований и легитимности, и призвал остановить их."Ответственность за любой ущерб, нанесенный гражданскому населению, лежит на ХАМАС.., а не на Израиле", - приводит офис премьера заявление Нетаньяху в социальной сети X.По утверждению премьера, Израиль делает все возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям, и призывает их покинуть районы боевых действий, а "ХАМАС делают все возможное, чтобы не допустить их перемещения в безопасные районы, и используют их в качестве живого щита"."Преступления, совершаемые сегодня ХАМАС ... в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру. Лидеры мира должны осудить ХАМАС.., а не Израиль", - добавил Нетаньяху.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231111/nebenzya-1908795970.html
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израиль, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, хамас, оон, биньямин нетаньяху, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Биньямин Нетаньяху, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху ответил на слова Макрона о нелегитимности ударов в Газе

Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению лежит на палестинском движении ХАМАС, а не на Израиле.
Ранее Макрон высказал мнение, что удары, наносимые Израилем по сектору Газа, не имеют оснований и легитимности, и призвал остановить их.
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"Ответственность за любой ущерб, нанесенный гражданскому населению, лежит на ХАМАС.., а не на Израиле", - приводит офис премьера заявление Нетаньяху в социальной сети X.
По утверждению премьера, Израиль делает все возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям, и призывает их покинуть районы боевых действий, а "ХАМАС делают все возможное, чтобы не допустить их перемещения в безопасные районы, и используют их в качестве живого щита".
"Преступления, совершаемые сегодня ХАМАС ... в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру. Лидеры мира должны осудить ХАМАС.., а не Израиль", - добавил Нетаньяху.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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