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Немцы столкнулись с пикантной проблемой после начала СВО на Украине
Немцы столкнулись с пикантной проблемой после начала СВО на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
Немцы столкнулись с пикантной проблемой после начала СВО на Украине
В Германии после начала российской спецоперации на Украине выросло число людей, для которых принятие душа стало более короткой, редкой и холодной процедурой, об РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T02:40
2023-11-11T02:40
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Германии после начала российской спецоперации на Украине выросло число людей, для которых принятие душа стало более короткой, редкой и холодной процедурой, об этом пишет немецкая газета Berliner Morgenpost."Страх перед более высокими затратами уже побуждает многих людей экономить. Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, в частности, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51 процент опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57 процентов", — говорится в публикации.По данным издания, каждый второй немец уже оборудовал свое жилище водо- и энергосберегающими системами, а еще 19 процентов планируют это сделать.Газета также приводит несколько советов для тех, кто не хотел бы переплачивать за "лишнее" потребление воды. В частности, в такие рекомендации входят быстрое принятие душа вместо ванны, а также мытье фруктов и овощей в мисках, а не под проточной водой.В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, попав тем самым в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.В западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908640238.html
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в мире, германия, россия, украина
В мире, Германия, Россия, Украина
Немцы столкнулись с пикантной проблемой после начала СВО на Украине
BM: немцы стали реже мыться из-за роста цен после начала спецоперации на Украине
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
В Германии после начала российской спецоперации на Украине выросло число людей, для которых принятие душа стало более короткой, редкой и холодной процедурой, об этом пишет немецкая газета Berliner Morgenpost
.
"Страх перед более высокими затратами уже побуждает многих людей экономить. Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, в частности, изменив привычки принимать душ. Уже в 2022 году 51 процент опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57 процентов", — говорится в публикации.
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По данным издания, каждый второй немец уже оборудовал свое жилище водо- и энергосберегающими системами, а еще 19 процентов планируют это сделать.
Газета также приводит несколько советов для тех, кто не хотел бы переплачивать за "лишнее" потребление воды. В частности, в такие рекомендации входят быстрое принятие душа вместо ванны, а также мытье фруктов и овощей в мисках, а не под проточной водой.
В России
ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, попав тем самым в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
В западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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