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Россия шокирована ударами Израиля по сектору Газа, заявил Небензя - РИА Новости, 11.11.2023
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01:10 11.11.2023 (обновлено: 09:51 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/nebenzya-1908795970.html
Россия шокирована ударами Израиля по сектору Газа, заявил Небензя
Россия шокирована ударами Израиля по сектору Газа, заявил Небензя - РИА Новости, 11.11.2023
Россия шокирована ударами Израиля по сектору Газа, заявил Небензя
Москва возмущена ударами Израиля по гражданским объектам в секторе Газа, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T01:10
2023-11-11T09:51
израиль
россия
в мире
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 11 ноя — РИА Новости. Москва возмущена ударами Израиля по гражданским объектам в секторе Газа, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя."Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев. Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам — это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. А соблюдение международного гуманитарного права — это императив. У любой войны есть правила", — сказал дипломат.Только скорейшее прекращение огня, а не кратковременные паузы позволит избежать новых жертв в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнул Небензя.&quot;Содействие населению Газы и поставило бы заслон на пути дальнейшего разрастания вооруженной конфронтации и втягивания в нее новых региональных участников&quot;, — добавил он.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231111/makron-1908793630.html
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израиль, россия, в мире, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, В мире, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия шокирована ударами Израиля по сектору Газа, заявил Небензя

Небензя: Россия возмущена ударами Израиля по гражданским объектам в секторе Газа

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 ноя — РИА Новости. Москва возмущена ударами Израиля по гражданским объектам в секторе Газа, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя.
«
"Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев. Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам — это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. А соблюдение международного гуманитарного права — это императив. У любой войны есть правила", — сказал дипломат.
Только скорейшее прекращение огня, а не кратковременные паузы позволит избежать новых жертв в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнул Небензя.
«

"Содействие населению Газы и поставило бы заслон на пути дальнейшего разрастания вооруженной конфронтации и втягивания в нее новых региональных участников", — добавил он.

Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Макрон назвал удары Израиля по Газе нелегитимными и безосновательными
Вчера, 00:32

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Вчера, 00:27
 
ИзраильРоссияВ миреВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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