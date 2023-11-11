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В берлинском ресторане напали на израильского журналиста, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2023
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22:17 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/napadenie-1908906854.html
В берлинском ресторане напали на израильского журналиста, пишут СМИ
В берлинском ресторане напали на израильского журналиста, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2023
В берлинском ресторане напали на израильского журналиста, пишут СМИ
На израильского журналиста совершено нападение в ресторане "Али Баба" в центре Берлина, во время распространения стикеров "Берлин приветствует евреев" в рамках... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T22:17
2023-11-11T22:17
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На израильского журналиста совершено нападение в ресторане "Али Баба" в центре Берлина, во время распространения стикеров "Берлин приветствует евреев" в рамках съемок фильма, посвященного годовщине 85-летию Хрустальной ночи, сообщило в субботу издание Bild. "Мы были в ресторане для распространения стикеров. Ко мне подбежал мужчина. Затем он ударил по моей камере и меня по лицу. К счастью, я не пострадал. Я не понял, что он сказал, все произошло очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож. Я был действительно очень напуган", - сказал потерпевший Гилад Саде. Сообщается, что полиция вскоре прибыла на место инцидента. По данным полиции, владелец ресторана запретил распространение стикеров. Как сообщает Bild, после инцидента он провел пальцем вокруг своей шеи, тем самым угрожая израильтянину. "Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин", произошла в ночь на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Нацисты назвали эти события "Хрустальной ночью" из-за того, что улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин еврейских магазинов и окон домов. Ночь погромов считается началом Холокоста, уничтожившего около 6 миллионов человек.
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в мире, берлин (город), германия, австрия
В мире, Берлин (город), Германия, Австрия
В берлинском ресторане напали на израильского журналиста, пишут СМИ

Bild: в ресторане "Али Баба" в центре Берлина напали на израильского журналисты

© Flickr / sascha-bПолиция Берлина
Полиция Берлина - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Flickr / sascha-b
Полиция Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На израильского журналиста совершено нападение в ресторане "Али Баба" в центре Берлина, во время распространения стикеров "Берлин приветствует евреев" в рамках съемок фильма, посвященного годовщине 85-летию Хрустальной ночи, сообщило в субботу издание Bild.
«
"Мы были в ресторане для распространения стикеров. Ко мне подбежал мужчина. Затем он ударил по моей камере и меня по лицу. К счастью, я не пострадал. Я не понял, что он сказал, все произошло очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож. Я был действительно очень напуган", - сказал потерпевший Гилад Саде.
Сообщается, что полиция вскоре прибыла на место инцидента. По данным полиции, владелец ресторана запретил распространение стикеров. Как сообщает Bild, после инцидента он провел пальцем вокруг своей шеи, тем самым угрожая израильтянину.
«
"Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин", произошла в ночь на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Нацисты назвали эти события "Хрустальной ночью" из-за того, что улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин еврейских магазинов и окон домов. Ночь погромов считается началом Холокоста, уничтожившего около 6 миллионов человек.
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