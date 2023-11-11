https://ria.ru/20231111/nagruzka-1908845103.html
В России снизят административную нагрузку на предпринимателей
В России снизят административную нагрузку на предпринимателей - РИА Новости, 11.11.2023
В России снизят административную нагрузку на предпринимателей
Правительство РФ в четверг одобрило проект закона о снижении административной нагрузки на предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:37
2023-11-11T13:37
2023-11-11T13:37
россия
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило проект закона о снижении административной нагрузки на предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект направлен на снижение административной нагрузки на предпринимателей.
https://ria.ru/20231011/mikrozaym-1902129553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, экономика
Россия, Правительство РФ, Экономика
В России снизят административную нагрузку на предпринимателей
Правительство одобрило снижение административной нагрузки на предпринимателей