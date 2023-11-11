Рейтинг@Mail.ru
В России снизят административную нагрузку на предпринимателей - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/nagruzka-1908845103.html
В России снизят административную нагрузку на предпринимателей
В России снизят административную нагрузку на предпринимателей - РИА Новости, 11.11.2023
В России снизят административную нагрузку на предпринимателей
Правительство РФ в четверг одобрило проект закона о снижении административной нагрузки на предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:37
2023-11-11T13:37
россия
правительство рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867603205_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_7b1fbd1fc68049cf200183c9e1eab704.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило проект закона о снижении административной нагрузки на предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроект направлен на снижение административной нагрузки на предпринимателей.
https://ria.ru/20231011/mikrozaym-1902129553.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867603205_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0db9f95444d1ccce84725d428faad16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, правительство рф, экономика
Россия, Правительство РФ, Экономика
В России снизят административную нагрузку на предпринимателей

Правительство одобрило снижение административной нагрузки на предпринимателей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило проект закона о снижении административной нагрузки на предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект направлен на снижение административной нагрузки на предпринимателей.
Чиновники - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Госдуму внесли проект об увеличении микрозайма для предпринимателей
11 октября, 20:58
 
РоссияПравительство РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала