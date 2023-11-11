https://ria.ru/20231111/moshenniki-1908867192.html

Глава района Якутии сообщил, что мошенники рассылают сообщения от его имени

Глава района Якутии сообщил, что мошенники рассылают сообщения от его имени - РИА Новости, 11.11.2023

Глава района Якутии сообщил, что мошенники рассылают сообщения от его имени

Телефонные мошенники стали рассылать потенциальным жертвам сообщения якобы от имени главы Мирнинского района Якутии Александра Басырова, заявил глава района в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:35

2023-11-11T16:35

2023-11-11T17:06

технологии

мирнинский район

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908867329_0:104:1456:923_1920x0_80_0_0_fc766b91e934a673174f270f69facb96.jpg

ЯКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники стали рассылать потенциальным жертвам сообщения якобы от имени главы Мирнинского района Якутии Александра Басырова, заявил глава района в своем Telegram. "Друзья, стало известно, что от моего имени в мессенджерах действуют мошенники, которые распространяют сообщения с подобным содержанием. Под различными предлогами мошенники вступают в диалог с целью выяснить персональные данные", - рассказал чиновник. Басыров пояснил, что уже много лет не менял свой номер телефона. "Если вы получили "от меня" необычное сообщение и при этом номера нет в ваших контактах или он скрыт, не ведите диалоги в мессенджере! Проведите разъяснительную беседу с пожилыми людьми — вашими родственниками или соседями - они чаще всего становятся жертвами мошенников", - предупредил жителей глава района.

https://ria.ru/20231105/moshennik-1907530353.html

мирнинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мирнинский район, telegram