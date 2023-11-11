https://ria.ru/20231111/moshenniki-1908867192.html
Глава района Якутии сообщил, что мошенники рассылают сообщения от его имени
Глава района Якутии сообщил, что мошенники рассылают сообщения от его имени - РИА Новости, 11.11.2023
Глава района Якутии сообщил, что мошенники рассылают сообщения от его имени
Телефонные мошенники стали рассылать потенциальным жертвам сообщения якобы от имени главы Мирнинского района Якутии Александра Басырова, заявил глава района в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:35
2023-11-11T16:35
2023-11-11T17:06
технологии
мирнинский район
telegram
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ЯКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Телефонные мошенники стали рассылать потенциальным жертвам сообщения якобы от имени главы Мирнинского района Якутии Александра Басырова, заявил глава района в своем Telegram. "Друзья, стало известно, что от моего имени в мессенджерах действуют мошенники, которые распространяют сообщения с подобным содержанием. Под различными предлогами мошенники вступают в диалог с целью выяснить персональные данные", - рассказал чиновник. Басыров пояснил, что уже много лет не менял свой номер телефона. "Если вы получили "от меня" необычное сообщение и при этом номера нет в ваших контактах или он скрыт, не ведите диалоги в мессенджере! Проведите разъяснительную беседу с пожилыми людьми — вашими родственниками или соседями - они чаще всего становятся жертвами мошенников", - предупредил жителей глава района.
https://ria.ru/20231105/moshennik-1907530353.html
мирнинский район
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технологии, мирнинский район, telegram
Технологии, Мирнинский район, Telegram
Глава района Якутии сообщил, что мошенники рассылают сообщения от его имени
Глава района в Якутии сообщил о мошенниках, рассылающих сообщения от его имени