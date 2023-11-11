https://ria.ru/20231111/moshenniki-1908804942.html

Эксперт прогнозирует всплеск мошенничества после начала сезона распродаж

Эксперт прогнозирует всплеск мошенничества после начала сезона распродаж - РИА Новости, 11.11.2023

Эксперт прогнозирует всплеск мошенничества после начала сезона распродаж

Мошенники воспользуются начавшимся сезоном распродаж в России и будут обманывать граждан под предлогом выгодных предложений, среди которых – большие скидки на... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T05:27

2023-11-11T05:27

2023-11-11T05:27

алла храпунова

пенсионный фонд рф

apple

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_fb00772a8c44a658150c1113d42e649e.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мошенники воспользуются начавшимся сезоном распродаж в России и будут обманывать граждан под предлогом выгодных предложений, среди которых – большие скидки на бронирование отелей и новую модель iPhone, сообщила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка", эксперт проекта "За права заёмщиков" Алла Храпунова. "Традиционно с середины ноября стартует предпраздничный период, а вместе с ним и сезон распродаж. Вполне ожидаемо, что и злоумышленники пользуются этим периодом, чтобы обогатиться", - сказала она. Половина ожидаемых экспертами "Мошеловки" попыток мошенничества в конце года как раз связана с легендой распродаж, добавила Храпунова. Также эксперты ждут легенд аферистов о разного рода льготах и компенсациях со стороны государства. "Привлекательным может показаться предложение компенсации за неиспользование путевок в санатории и бесплатных лекарств от ПФР, беспрецедентных скидок на бронирование отелей и билетов на конец года. Так мошенники стремятся завладеть личной информацией россиян, чтобы использовать ее в преступных целях", - рассказала она. По ее словам, среди инструментария мошенников будут фишинговые ссылки, замаскированные под сайты онлайн-магазинов, сулящих огромные скидки. "Не рекомендуем мы также доверять и предложениям купить свежую модель смартфона от Apple за неестественно низкую цену. Условием участия указывается реферальная схема – "приведи друга". Чем больше друзей, тем больше скидка. Аферисты используют недавно вышедшую новинку как повод добраться до очередных жертв. Таким образом они решают для себя сразу две задачи: сама собой пополняется база потенциальных жертв, при этом затраты минимальны", - рассказала эксперт. Кроме того, она предупредила о предложениях пройти бесплатные процедуры в клиниках эстетической медицины и салонах красоты, из которых клиенты уходят с кредитными договорами на перечень услуг или чемоданчики с косметикой.

https://ria.ru/20231111/rasprodazhi-1908799762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла храпунова, пенсионный фонд рф, apple, россия