https://ria.ru/20231111/moldaviya-1908844426.html

В ЕС допустили вступление Молдавии в союз без Приднестровья

В ЕС допустили вступление Молдавии в союз без Приднестровья - РИА Новости, 11.11.2023

В ЕС допустили вступление Молдавии в союз без Приднестровья

Глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что надеется на решение приднестровской проблемы до момента вступления республики в ЕС, однако он... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T13:33

2023-11-11T13:33

2023-11-11T13:33

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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что надеется на решение приднестровской проблемы до момента вступления республики в ЕС, однако он допускает, что существует возможность интеграции без спорного региона. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. "Мы надеемся, что когда Молдавия присоединится к ЕС, эта проблема будет решена. На данном этапе мы продолжим поддерживать поиск мирного решения. Мы надеемся, что это позволит решить ситуацию до того, как Молдавия присоединится к ЕС. Но это не единственно возможный вариант", - заявил Мажейкс в эфире телеканала Vocea Basarabiei, комментируя возможность вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья. По его словам, Брюссель не хотел бы столкнуться с проблемой зависимости процесса евроинтеграции от решения приднестровского конфликта. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20231108/moldaviya-1908214844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, евросоюз, приднестровская молдавская республика