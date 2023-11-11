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В ЕС допустили вступление Молдавии в союз без Приднестровья - РИА Новости, 11.11.2023
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13:33 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/moldaviya-1908844426.html
В ЕС допустили вступление Молдавии в союз без Приднестровья
В ЕС допустили вступление Молдавии в союз без Приднестровья - РИА Новости, 11.11.2023
В ЕС допустили вступление Молдавии в союз без Приднестровья
Глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что надеется на решение приднестровской проблемы до момента вступления республики в ЕС, однако он... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:33
2023-11-11T13:33
в мире
молдавия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что надеется на решение приднестровской проблемы до момента вступления республики в ЕС, однако он допускает, что существует возможность интеграции без спорного региона. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. "Мы надеемся, что когда Молдавия присоединится к ЕС, эта проблема будет решена. На данном этапе мы продолжим поддерживать поиск мирного решения. Мы надеемся, что это позволит решить ситуацию до того, как Молдавия присоединится к ЕС. Но это не единственно возможный вариант", - заявил Мажейкс в эфире телеканала Vocea Basarabiei, комментируя возможность вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья. По его словам, Брюссель не хотел бы столкнуться с проблемой зависимости процесса евроинтеграции от решения приднестровского конфликта. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, евросоюз, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Евросоюз, Приднестровская Молдавская Республика
В ЕС допустили вступление Молдавии в союз без Приднестровья

Глава делегации ЕС: Молдавия может интегрироваться в Евросоюз без Приднестровья

© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Евросоюза и Молдавии на акции протеста
Флаги Евросоюза и Молдавии на акции протеста - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Евросоюза и Молдавии на акции протеста. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что надеется на решение приднестровской проблемы до момента вступления республики в ЕС, однако он допускает, что существует возможность интеграции без спорного региона.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.
"Мы надеемся, что когда Молдавия присоединится к ЕС, эта проблема будет решена. На данном этапе мы продолжим поддерживать поиск мирного решения. Мы надеемся, что это позволит решить ситуацию до того, как Молдавия присоединится к ЕС. Но это не единственно возможный вариант", - заявил Мажейкс в эфире телеканала Vocea Basarabiei, комментируя возможность вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья.
По его словам, Брюссель не хотел бы столкнуться с проблемой зависимости процесса евроинтеграции от решения приднестровского конфликта.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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