Рейтинг@Mail.ru
СМИ: более шести тысяч человек вышли на пропалестинский митинг в Берлине - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/miting-1908908977.html
СМИ: более шести тысяч человек вышли на пропалестинский митинг в Берлине
СМИ: более шести тысяч человек вышли на пропалестинский митинг в Берлине - РИА Новости, 11.11.2023
СМИ: более шести тысяч человек вышли на пропалестинский митинг в Берлине
Около 6,2 тысячи человек вышли в субботу на пропалестинский митинг в центре Берлина, несколько человек были задержаны в ходе акции, сообщило издание Bild. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T22:59
2023-11-11T22:59
в мире
израиль
россия
берлин (город)
владимир путин
оон
bild
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155959/50/1559595090_0:261:3160:2039_1920x0_80_0_0_004e7d7ac8637fecc0c1ce27329b923a.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Около 6,2 тысячи человек вышли в субботу на пропалестинский митинг в центре Берлина, несколько человек были задержаны в ходе акции, сообщило издание Bild. "В субботу около 6200 демонстрантов прошли маршем по Берлину. Было несколько арестов из-за запрещенных плакатов", - сообщает издание. Сообщается, что в мероприятии также приняли участие представители левых экстремистов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть.
https://ria.ru/20231111/miting-1908897591.html
https://ria.ru/20231111/demonstranty-1908899820.html
израиль
россия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155959/50/1559595090_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_a44b9b081402f5d42ef8fc8a34416fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, берлин (город), владимир путин, оон, bild, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Берлин (город), Владимир Путин, ООН, Bild, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: более шести тысяч человек вышли на пропалестинский митинг в Берлине

Bild: около 6,2 тысячи человек вышли на пропалестинский митинг в центре Берлина

© Depositphotos.com / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Depositphotos.com / pandionhiatus3
Вид на Берлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Около 6,2 тысячи человек вышли в субботу на пропалестинский митинг в центре Берлина, несколько человек были задержаны в ходе акции, сообщило издание Bild.
«
"В субботу около 6200 демонстрантов прошли маршем по Берлину. Было несколько арестов из-за запрещенных плакатов", - сообщает издание.
Митинг в поддержку Палестины в Лондоне. 11 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
На пропалестинский митинг в Лондоне пришли сотни тысяч человек, пишут СМИ
Вчера, 20:23
Сообщается, что в мероприятии также приняли участие представители левых экстремистов.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть.
Демонстрация в Брюсселе из-за бездействие ЕС по ситуации в Газе - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Демонстранты в Брюсселе осудили бездействие ЕС по ситуации в Газе
Вчера, 20:47
 
В миреИзраильРоссияБерлин (город)Владимир ПутинООНBildХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала