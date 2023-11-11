https://ria.ru/20231111/ministr-1908899667.html

Премьер Хорватии уволил министра обороны, виновного в смертельном ДТП

Премьер Хорватии уволил министра обороны, виновного в смертельном ДТП - РИА Новости, 11.11.2023

Премьер Хорватии уволил министра обороны, виновного в смертельном ДТП

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку министра обороны Марио Баножича после сообщения прокуратуры о причинах ДТП, в котором погиб... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T20:45

2023-11-11T20:45

2023-11-11T21:53

в мире

хорватия

андрей пленкович

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39633/62/396336209_0:148:3031:1853_1920x0_80_0_0_3947ebd2aee0a12e7a704d03045a17a2.jpg

БЕЛГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку министра обороны Марио Баножича после сообщения прокуратуры о причинах ДТП, в котором погиб человек, а сам министр получил тяжелые травмы. Полиция Хорватии проинформировала в субботу, что на выезде из города Винковцы рано утром джип столкнулся с комби (малым полугрузовым автомобилем), один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Министр Марио Баножич, управлявший джипом, получил ушиб головного мозга и еще ряд травм и был доставлен сначала в больницу в Винковцы, затем в Клинико-больничный центр города Осиек. Прокуратура заявила, что ДТП произошло, когда водитель легкового авто начал обгон грузовика, не убедившись в безопасности маневра с учетом погоды и условий на трассе, в итоге джип столкнулся с комби. Как заявила заместитель окружного прокурора Вуковара Биляна Лубурич, скорости машин пока не установлены, также ожидаются результаты анализов водителей на алкоголь в крови. "Выражаю соболезнования семье господина Шарича, который погиб в страшном ДТП близ Винковцев. Я отправил в отставку Марио Баножича с поста министра обороны и назначил госсекретаря МО Здравко Якопа временно исполнять его обязанности", - цитирует премьера Хорватии пресс-служба кабмина. Правительство Хорватии ранее выразило обеспокоенность состоянием здоровья главы минобороны и соболезнования семье погибшего 40-летнего водителя комби, у которого остались жена и двое детей. По неофициальной версии местных СМИ, глава минобороны Хорватии рано утром выехал на своей машине на охоту и на мокрой трассе столкнулся с полугрузовой машиной.

https://ria.ru/20230908/avariya-1894894901.html

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хорватия, андрей пленкович