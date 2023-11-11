https://ria.ru/20231111/ministr-1908899667.html
Премьер Хорватии уволил министра обороны, виновного в смертельном ДТП
Премьер Хорватии уволил министра обороны, виновного в смертельном ДТП - РИА Новости, 11.11.2023
Премьер Хорватии уволил министра обороны, виновного в смертельном ДТП
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку министра обороны Марио Баножича после сообщения прокуратуры о причинах ДТП, в котором погиб... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T20:45
2023-11-11T20:45
2023-11-11T21:53
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БЕЛГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку министра обороны Марио Баножича после сообщения прокуратуры о причинах ДТП, в котором погиб человек, а сам министр получил тяжелые травмы. Полиция Хорватии проинформировала в субботу, что на выезде из города Винковцы рано утром джип столкнулся с комби (малым полугрузовым автомобилем), один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Министр Марио Баножич, управлявший джипом, получил ушиб головного мозга и еще ряд травм и был доставлен сначала в больницу в Винковцы, затем в Клинико-больничный центр города Осиек. Прокуратура заявила, что ДТП произошло, когда водитель легкового авто начал обгон грузовика, не убедившись в безопасности маневра с учетом погоды и условий на трассе, в итоге джип столкнулся с комби. Как заявила заместитель окружного прокурора Вуковара Биляна Лубурич, скорости машин пока не установлены, также ожидаются результаты анализов водителей на алкоголь в крови. "Выражаю соболезнования семье господина Шарича, который погиб в страшном ДТП близ Винковцев. Я отправил в отставку Марио Баножича с поста министра обороны и назначил госсекретаря МО Здравко Якопа временно исполнять его обязанности", - цитирует премьера Хорватии пресс-служба кабмина. Правительство Хорватии ранее выразило обеспокоенность состоянием здоровья главы минобороны и соболезнования семье погибшего 40-летнего водителя комби, у которого остались жена и двое детей. По неофициальной версии местных СМИ, глава минобороны Хорватии рано утром выехал на своей машине на охоту и на мокрой трассе столкнулся с полугрузовой машиной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия, андрей пленкович
В мире, Хорватия, Андрей Пленкович
Премьер Хорватии уволил министра обороны, виновного в смертельном ДТП
Министра обороны Хорватии Баножича отправили в отставку из-за смертельного ДТП
БЕЛГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил в отставку министра обороны Марио Баножича после сообщения прокуратуры о причинах ДТП, в котором погиб человек, а сам министр получил тяжелые травмы.
Полиция Хорватии проинформировала в субботу, что на выезде из города Винковцы рано утром джип столкнулся с комби (малым полугрузовым автомобилем), один человек погиб, еще один получил серьезные травмы. Министр Марио Баножич, управлявший джипом, получил ушиб головного мозга и еще ряд травм и был доставлен сначала в больницу в Винковцы, затем в Клинико-больничный центр города Осиек. Прокуратура заявила, что ДТП произошло, когда водитель легкового авто начал обгон грузовика, не убедившись в безопасности маневра с учетом погоды и условий на трассе, в итоге джип столкнулся с комби. Как заявила заместитель окружного прокурора Вуковара Биляна Лубурич, скорости машин пока не установлены, также ожидаются результаты анализов водителей на алкоголь в крови.
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"Выражаю соболезнования семье господина Шарича, который погиб в страшном ДТП близ Винковцев. Я отправил в отставку Марио Баножича с поста министра обороны и назначил госсекретаря МО Здравко Якопа временно исполнять его обязанности", - цитирует премьера Хорватии пресс-служба кабмина.
Правительство Хорватии ранее выразило обеспокоенность состоянием здоровья главы минобороны и соболезнования семье погибшего 40-летнего водителя комби, у которого остались жена и двое детей.
По неофициальной версии местных СМИ, глава минобороны Хорватии рано утром выехал на своей машине на охоту и на мокрой трассе столкнулся с полугрузовой машиной.
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