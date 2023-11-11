https://ria.ru/20231111/mig-29-1908847475.html
Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье
Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье - РИА Новости, 11.11.2023
Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:06
2023-11-11T14:06
2023-11-11T14:14
специальная военная операция на украине
запорожье
миг-29
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также за сутки перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбиты сбито 38 украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20231111/khod-1908839392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожье, миг-29, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, МиГ-29, Россия, Безопасность
Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье
Минобороны: российские ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе Запорожья