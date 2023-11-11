https://ria.ru/20231111/mig-29-1908847475.html

Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье

Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье - РИА Новости, 11.11.2023

Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:06

2023-11-11T14:06

2023-11-11T14:14

специальная военная операция на украине

запорожье

миг-29

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также за сутки перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбиты сбито 38 украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.

https://ria.ru/20231111/khod-1908839392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, миг-29, россия, безопасность