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Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 11.11.2023 (обновлено: 14:14 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/mig-29-1908847475.html
Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье
Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье - РИА Новости, 11.11.2023
Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:06
2023-11-11T14:14
специальная военная операция на украине
запорожье
миг-29
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также за сутки перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбиты сбито 38 украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20231111/khod-1908839392.html
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запорожье, миг-29, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, МиГ-29, Россия, Безопасность
Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе города Запорожье

Минобороны: российские ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе Запорожья

© AP Photo / Alexander Ermochenko Украинский истребитель МИГ-29
Украинский истребитель МИГ-29 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Украинский истребитель МИГ-29. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Запорожье уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также за сутки перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбиты сбито 38 украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеМиГ-29РоссияБезопасность
 
 
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