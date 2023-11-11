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Мэр Днепропетровска обматерил митингующих, обвинивших его в коррупции
Мэр Днепропетровска обматерил митингующих, обвинивших его в коррупции - РИА Новости, 11.11.2023
Мэр Днепропетровска обматерил митингующих, обвинивших его в коррупции
Мэр Днепропетровска Борис Филатов обматерил людей, собравшихся на митинг под стенами городского совета. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:50
2023-11-11T15:50
2023-11-11T16:15
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов обматерил людей, собравшихся на митинг под стенами городского совета.По информации украинских СМИ, сегодня по всей стране прошли акции протеста с требованием направить на нужды ВСУ деньги, предназначенные для благоустройства городов. В Днепропетровске митингующие также обвинили мэра в коррупции. "Когда вы бегаете по Днепру и рассказываете, что "Филат офшоров" — вор, коррупционер и коллаборант" или любую другую чепуху, то вы — просто дешевые, ничтожные и лживые ***", — написал Филатов в Telegram-канале. В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Филатова. В апреле минувшего года Следственный комитет возбудил в отношении мэра Днепропетровска уголовное дело о подстрекательстве к геноциду.
https://ria.ru/20231108/vsu-1908202536.html
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в мире, днепропетровск, днепр (город), украина, борис филатов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Днепропетровск, Днепр (город), Украина, Борис Филатов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэр Днепропетровска обматерил митингующих, обвинивших его в коррупции
Мэр Днепропетровска Филатов обматерил митингующих, обвинивших его в коррупции
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов обматерил людей, собравшихся на митинг под стенами городского совета.
По информации украинских СМИ, сегодня по всей стране прошли акции протеста с требованием направить на нужды ВСУ деньги, предназначенные для благоустройства городов. В Днепропетровске митингующие также обвинили мэра в коррупции.
"Когда вы бегаете по Днепру и рассказываете, что "Филат офшоров" — вор, коррупционер и коллаборант" или любую другую чепуху, то вы — просто дешевые, ничтожные и лживые ***", — написал Филатов в Telegram-канале.
В сентябре Басманный суд Москвы
заочно арестовал Филатова. В апреле минувшего года Следственный комитет возбудил в отношении мэра Днепропетровска уголовное дело о подстрекательстве к геноциду.
Кличко заявил, что украинские власти не справились с финансированием ВСУ