"Талибан"* изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане, заявил Медведев
Медведев: "Талибан" быстро изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Производство наркотиков в Афганистане меньше чем за год снизилось на 95%, правительство талибов (движение "Талибан")* смогло сделать то, что за 20 лет не смогли США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
"По данным управления по наркотикам и преступности ООН, с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причём это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тысяч га), так и самого производства опиума (с 6,2 тысячи до 333 т). Меньше чем за год "Талибан"*, как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране. Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", - написал Медведев.
"Дополнительная радость: в Мексике всё по-прежнему", - иронично добавил он.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность