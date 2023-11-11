https://ria.ru/20231111/medvedev-1908831428.html

"Талибан"* изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане, заявил Медведев

"Талибан"* изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане, заявил Медведев - РИА Новости, 11.11.2023

"Талибан"* изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане, заявил Медведев

Производство наркотиков в Афганистане меньше чем за год снизилось на 95%, правительство талибов (движение "Талибан")* смогло сделать то, что за 20 лет не смогли РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T11:26

2023-11-11T11:26

2023-11-11T11:26

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Производство наркотиков в Афганистане меньше чем за год снизилось на 95%, правительство талибов (движение "Талибан")* смогло сделать то, что за 20 лет не смогли США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. "По данным управления по наркотикам и преступности ООН, с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причём это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тысяч га), так и самого производства опиума (с 6,2 тысячи до 333 т). Меньше чем за год "Талибан"*, как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране. Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны", - написал Медведев. "Дополнительная радость: в Мексике всё по-прежнему", - иронично добавил он.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20231105/oon-1907558531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, дмитрий медведев, талибан, оон, россия, сша