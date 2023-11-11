Рейтинг@Mail.ru
В Якутии медведь напал на двух вахтовиков - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 11.11.2023 (обновлено: 05:29 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/medved-1908795303.html
В Якутии медведь напал на двух вахтовиков
В Якутии медведь напал на двух вахтовиков - РИА Новости, 11.11.2023
В Якутии медведь напал на двух вахтовиков
Двух вахтовиков, пострадавших от нападения агрессивного медведя, доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии, их состояние оценивается как средней РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T00:58
2023-11-11T05:29
происшествия
ленский район
чаяндинское месторождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg
ЯКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Двух вахтовиков, пострадавших от нападения агрессивного медведя, доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.Месторождение находится в 65 км от поселка Витим.Пользователи соцсетей распространили информацию о том, что на мастера и механика на Чаяндинском месторождении в Якутии напал медведь. На видео мужчина выходит из вагончика, и в этот момент из-за мешков на него нападает медведь. Мужчину с помощью огнетушителя пытается спасти другой рабочий. Медведь переключается на "атакующего".Пострадавшим удалось выжить. По информации минздрава республики, мужчин экстренно госпитализировали в поселок Витим Ленского района."Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) по случаю нападения медведя на рабочих Чаяндинского месторождения сообщает. 10 ноября двое пострадавших были доставлены в Витимскую больницу. Им оказывается полный комплекс экстренной медицинской помощи. На момент публикации (17.33 мск пятницы - ред.) состояние пострадавших оценивается средней степени тяжести", - доложили в ведомстве.Согласно сообщениям интернет-пользователей, медведя застрелил спустя 20 минут после инцидента подоспевший на помощь мужчинам охотник.
https://ria.ru/20231106/medved-1907738986.html
https://ria.ru/20231030/medved-1906084592.html
ленский район
чаяндинское месторождение
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_df708a353113483ab272ea5cf057c486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленский район, чаяндинское месторождение
Происшествия, Ленский район, Чаяндинское месторождение
В Якутии медведь напал на двух вахтовиков

В Якутии госпитализировали двоих вахтовиков, пострадавших от нападения медведя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Двух вахтовиков, пострадавших от нападения агрессивного медведя, доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Месторождение находится в 65 км от поселка Витим.
Медведь, появившийся возле села Азгу в Приморском крае
В Приморье застрелили медведя, бродившего по территории школы
6 ноября, 17:00
Пользователи соцсетей распространили информацию о том, что на мастера и механика на Чаяндинском месторождении в Якутии напал медведь. На видео мужчина выходит из вагончика, и в этот момент из-за мешков на него нападает медведь. Мужчину с помощью огнетушителя пытается спасти другой рабочий. Медведь переключается на "атакующего".
Пострадавшим удалось выжить. По информации минздрава республики, мужчин экстренно госпитализировали в поселок Витим Ленского района.
"Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) по случаю нападения медведя на рабочих Чаяндинского месторождения сообщает. 10 ноября двое пострадавших были доставлены в Витимскую больницу. Им оказывается полный комплекс экстренной медицинской помощи. На момент публикации (17.33 мск пятницы - ред.) состояние пострадавших оценивается средней степени тяжести", - доложили в ведомстве.
Согласно сообщениям интернет-пользователей, медведя застрелил спустя 20 минут после инцидента подоспевший на помощь мужчинам охотник.
Бурый медведь после зимней спячки - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Приморском крае медведь убил рыбака, зверя застрелили
30 октября, 09:29
 
ПроисшествияЛенский районЧаяндинское месторождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала