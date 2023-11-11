https://ria.ru/20231111/medved-1908795303.html

В Якутии медведь напал на двух вахтовиков

В Якутии медведь напал на двух вахтовиков - РИА Новости, 11.11.2023

В Якутии медведь напал на двух вахтовиков

Двух вахтовиков, пострадавших от нападения агрессивного медведя, доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии, их состояние оценивается как средней РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T00:58

2023-11-11T00:58

2023-11-11T05:29

происшествия

ленский район

чаяндинское месторождение

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ЯКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Двух вахтовиков, пострадавших от нападения агрессивного медведя, доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.Месторождение находится в 65 км от поселка Витим.Пользователи соцсетей распространили информацию о том, что на мастера и механика на Чаяндинском месторождении в Якутии напал медведь. На видео мужчина выходит из вагончика, и в этот момент из-за мешков на него нападает медведь. Мужчину с помощью огнетушителя пытается спасти другой рабочий. Медведь переключается на "атакующего".Пострадавшим удалось выжить. По информации минздрава республики, мужчин экстренно госпитализировали в поселок Витим Ленского района."Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) по случаю нападения медведя на рабочих Чаяндинского месторождения сообщает. 10 ноября двое пострадавших были доставлены в Витимскую больницу. Им оказывается полный комплекс экстренной медицинской помощи. На момент публикации (17.33 мск пятницы - ред.) состояние пострадавших оценивается средней степени тяжести", - доложили в ведомстве.Согласно сообщениям интернет-пользователей, медведя застрелил спустя 20 минут после инцидента подоспевший на помощь мужчинам охотник.

https://ria.ru/20231106/medved-1907738986.html

https://ria.ru/20231030/medved-1906084592.html

ленский район

чаяндинское месторождение

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происшествия, ленский район, чаяндинское месторождение