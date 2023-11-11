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"Массовые жертвы": Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/mask-1908796943.html
"Массовые жертвы": Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным
"Массовые жертвы": Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным - РИА Новости, 11.11.2023
"Массовые жертвы": Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным
Американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана призвал Владимира Зеленского начать переговоры с президентом России... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T01:25
2023-11-11T01:25
специальная военная операция на украине
в мире
илон маск
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
москва
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана призвал Владимира Зеленского начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и прекратить уничтожать в окопах всю украинскую молодежь.Фридман поинтересовался мнением Маска о том, нужно ли Зеленскому начинать мирные переговоры с Владимиром Путиным."Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным или нет", — ответил Маск.Миллиардер предупредил, что обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к "массовым жертвам"."История не будет к ним добра", — отметил Маск в качестве предостережения от провоцирования гибели еще большего количества людей.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908548093.html
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в мире, илон маск, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, москва, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Илон Маск, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, Москва, США, Украина
"Массовые жертвы": Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным

Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана призвал Владимира Зеленского начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и прекратить уничтожать в окопах всю украинскую молодежь.
Фридман поинтересовался мнением Маска о том, нужно ли Зеленскому начинать мирные переговоры с Владимиром Путиным.
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"Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным или нет", — ответил Маск.
Миллиардер предупредил, что обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к "массовым жертвам".
«
"История не будет к ним добра", — отметил Маск в качестве предостережения от провоцирования гибели еще большего количества людей.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИлон МаскВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссияМоскваСШАУкраина
 
 
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