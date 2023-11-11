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"Массовые жертвы": Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным

"Массовые жертвы": Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным - РИА Новости, 11.11.2023

"Массовые жертвы": Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным

Американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана призвал Владимира Зеленского начать переговоры с президентом России... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T01:25

2023-11-11T01:25

2023-11-11T01:25

специальная военная операция на украине

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илон маск

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владимир зеленский

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана призвал Владимира Зеленского начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и прекратить уничтожать в окопах всю украинскую молодежь.Фридман поинтересовался мнением Маска о том, нужно ли Зеленскому начинать мирные переговоры с Владимиром Путиным."Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным или нет", — ответил Маск.Миллиардер предупредил, что обстановка на фронте и расстановка сил сложились таким образом, что продолжение наступления приведет к "массовым жертвам"."История не будет к ним добра", — отметил Маск в качестве предостережения от провоцирования гибели еще большего количества людей.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908548093.html

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