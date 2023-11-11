https://ria.ru/20231111/mariupol-1908846982.html
Правительство ДНР рассказало о планах по восстановлению Мариуполя
Правительство ДНР рассказало о планах по восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 11.11.2023
Правительство ДНР рассказало о планах по восстановлению Мариуполя
В следующем году в Мариуполе планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление, заявил глава... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:01
2023-11-11T14:01
2023-11-11T14:05
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мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. В следующем году в Мариуполе планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление, заявил глава правительства ДНР Евгений Солнцев. "У нас в работе 12,1 тысячи объектов - это огромная, колоссальная работа. На следующий год мы планируем взять еще 1,8 тысячи объектов", - сказал Солнцев. Также он подчеркнул, что на восстанавливаемых объектах занято огромное количество строителей: "Сегодня 22 тысячи человек работает (на объектах восстановления), в пике, чтоб вы понимали, у нас работало 35 тысячи человек". Ранее Солнцев сообщал, что в течение ближайших двух лет в ДНР будут открыты два кирпичных завода планируют открыть в ДНР.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, мариуполь, экономика
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Экономика
Правительство ДНР рассказало о планах по восстановлению Мариуполя
В Мариуполе в 2024 году планируют восстановить еще 1,8 тысячи объектов
МАРИУПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. В следующем году в Мариуполе планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление, заявил глава правительства ДНР Евгений Солнцев.
"У нас в работе 12,1 тысячи объектов - это огромная, колоссальная работа. На следующий год мы планируем взять еще 1,8 тысячи объектов", - сказал Солнцев.
Также он подчеркнул, что на восстанавливаемых объектах занято огромное количество строителей: "Сегодня 22 тысячи человек работает (на объектах восстановления), в пике, чтоб вы понимали, у нас работало 35 тысячи человек".
Ранее Солнцев сообщал, что в течение ближайших двух лет в ДНР будут открыты два кирпичных завода планируют открыть в ДНР
.
В ДНР показали фрагменты американского картонного БПЛА