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Правительство ДНР рассказало о планах по восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 11.11.2023
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14:01 11.11.2023 (обновлено: 14:05 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/mariupol-1908846982.html
Правительство ДНР рассказало о планах по восстановлению Мариуполя
Правительство ДНР рассказало о планах по восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 11.11.2023
Правительство ДНР рассказало о планах по восстановлению Мариуполя
В следующем году в Мариуполе планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление, заявил глава... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:01
2023-11-11T14:05
донецкая народная республика
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. В следующем году в Мариуполе планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление, заявил глава правительства ДНР Евгений Солнцев. "У нас в работе 12,1 тысячи объектов - это огромная, колоссальная работа. На следующий год мы планируем взять еще 1,8 тысячи объектов", - сказал Солнцев. Также он подчеркнул, что на восстанавливаемых объектах занято огромное количество строителей: "Сегодня 22 тысячи человек работает (на объектах восстановления), в пике, чтоб вы понимали, у нас работало 35 тысячи человек". Ранее Солнцев сообщал, что в течение ближайших двух лет в ДНР будут открыты два кирпичных завода планируют открыть в ДНР.
https://ria.ru/20231111/bpla-1908836085.html
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донецкая народная республика, мариуполь, экономика
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Экономика
Правительство ДНР рассказало о планах по восстановлению Мариуполя

В Мариуполе в 2024 году планируют восстановить еще 1,8 тысячи объектов

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСтроительство жилого квартала в Мариуполе
Строительство жилого квартала в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Строительство жилого квартала в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. В следующем году в Мариуполе планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление, заявил глава правительства ДНР Евгений Солнцев.
"У нас в работе 12,1 тысячи объектов - это огромная, колоссальная работа. На следующий год мы планируем взять еще 1,8 тысячи объектов", - сказал Солнцев.
Также он подчеркнул, что на восстанавливаемых объектах занято огромное количество строителей: "Сегодня 22 тысячи человек работает (на объектах восстановления), в пике, чтоб вы понимали, у нас работало 35 тысячи человек".
Ранее Солнцев сообщал, что в течение ближайших двух лет в ДНР будут открыты два кирпичных завода планируют открыть в ДНР.
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