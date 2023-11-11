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Макрон не выйдет на "марш против антисемитизма" во Франции, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.11.2023
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09:10 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/makron-1908813868.html
Макрон не выйдет на "марш против антисемитизма" во Франции, сообщают СМИ
Макрон не выйдет на "марш против антисемитизма" во Франции, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.11.2023
Макрон не выйдет на "марш против антисемитизма" во Франции, сообщают СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон не будет участвовать в "марше против антисемитизма" в Париже, запланированном на воскресенье, сообщает телеканал BFMTV со... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:10
2023-11-11T09:10
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ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не будет участвовать в "марше против антисемитизма" в Париже, запланированном на воскресенье, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента. При этом в заявлении Елисейского дворца, которое приводит телеканал, указывается, что президент считает акции против антисемитизма, которые проходят во Франции, "поводом для надежды" и приветствует их участников. "Президент Франции не выйдет на марш против антисемитизма в воскресенье, 12 ноября в Париже", - сообщает телеканал. Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Элизабет Борн примет участие в акции, которая, по задумке властей, должна объединить французов на фоне роста числа актов антисемитизма. Кроме того, к мероприятию должны присоединиться бывшие французские президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд. Однако левые отказались от участия в марше. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон осудил инициативу, назвав ее акцией "друзей безусловной поддержки резни" в Газе. Крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) заявила, что примет участие в акции. При этом, по словам официального представителя кабмина Оливье Верана, RN, основанной Жан-Мари Ле Пеном, который был осужден французским судом за антисемитизм, "не место" на этом марше. Социалисты, коммунисты и зелёные предложили организовать отдельную "республиканскую" колонну, чтобы не идти под одним баннером с крайне правыми. Председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве и председатель сената Жерар Ларше также подтвердили, что не будут участвовать в манифестации вместе с партией Жана-Мари Ле Пена, а пойдут во главе марширующих. Как сообщал ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен, на фоне обострения палестино-израильского конфликта французские власти выявили 1100 актов антисемитизма за месяц, что вдвое больше, чем за весь 2022 год. Более 490 человек были задержаны. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231109/fashizm-1907858844.html
https://ria.ru/20231106/antisemitizm-1907767258.html
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оон, хамас, эммануэль макрон, элизабет борн, николя саркози, россия, израиль, франция, в мире
ООН, ХАМАС, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, Николя Саркози, Россия, Израиль, Франция, В мире
Макрон не выйдет на "марш против антисемитизма" во Франции, сообщают СМИ

BFMTV: Макрон не будет участвовать в марше против антисемитизма в воскресенье

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не будет участвовать в "марше против антисемитизма" в Париже, запланированном на воскресенье, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента.
При этом в заявлении Елисейского дворца, которое приводит телеканал, указывается, что президент считает акции против антисемитизма, которые проходят во Франции, "поводом для надежды" и приветствует их участников.
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"Президент Франции не выйдет на марш против антисемитизма в воскресенье, 12 ноября в Париже", - сообщает телеканал.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Элизабет Борн примет участие в акции, которая, по задумке властей, должна объединить французов на фоне роста числа актов антисемитизма. Кроме того, к мероприятию должны присоединиться бывшие французские президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд.
Однако левые отказались от участия в марше. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон осудил инициативу, назвав ее акцией "друзей безусловной поддержки резни" в Газе.
Крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) заявила, что примет участие в акции. При этом, по словам официального представителя кабмина Оливье Верана, RN, основанной Жан-Мари Ле Пеном, который был осужден французским судом за антисемитизм, "не место" на этом марше.
Социалисты, коммунисты и зелёные предложили организовать отдельную "республиканскую" колонну, чтобы не идти под одним баннером с крайне правыми.
Председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве и председатель сената Жерар Ларше также подтвердили, что не будут участвовать в манифестации вместе с партией Жана-Мари Ле Пена, а пойдут во главе марширующих.
Как сообщал ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен, на фоне обострения палестино-израильского конфликта французские власти выявили 1100 актов антисемитизма за месяц, что вдвое больше, чем за весь 2022 год. Более 490 человек были задержаны.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан в зале заседаний СБ ООН - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Постпред Израиля в ООН призвал мировое сообщество к борьбе с антисемитизмом
6 ноября, 20:14
 
ООНХАМАСЭммануэль МакронЭлизабет БорнНиколя СаркозиРоссияИзраильФранцияВ мире
 
 
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