https://ria.ru/20231111/makron-1908793630.html

Макрон назвал удары Израиля по Газе нелегитимными и безосновательными

Макрон назвал удары Израиля по Газе нелегитимными и безосновательными - РИА Новости, 11.11.2023

Макрон назвал удары Израиля по Газе нелегитимными и безосновательными

Удары, наносимые Израилем по сектору Газа, не имеют оснований и легитимности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, призвав остановить их. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T00:32

2023-11-11T00:32

2023-11-11T00:48

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Удары, наносимые Израилем по сектору Газа, не имеют оснований и легитимности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, призвав остановить их.Ранее французский лидер говорил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается с каждым днем, необходимо защищать гражданское население и добиваться прекращения огня."Фактически, сегодня бомбят мирное население, фактически. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Так что для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться", - сказал Макрон в интервью Би-би-си.Президент Франции отметил, что гуманитарная пауза и прекращение огня являются единственным выходом из ситуации в секторе Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231111/zhertvy-1908793291.html

https://ria.ru/20231110/rebenok-1908791569.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, эммануэль макрон, оон, хамас, би-би-си, владимир путин, франция, россия