https://ria.ru/20231111/lukashenko-1908810267.html
Лукашенко поздравил поляков с Днем независимости
Лукашенко поздравил поляков с Днем независимости - РИА Новости, 11.11.2023
Лукашенко поздравил поляков с Днем независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что Варшава примет протянутую ей Минском "дружескую руку сотрудничества". РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T08:23
2023-11-11T08:23
2023-11-11T08:23
в мире
александр лукашенко
польша
белоруссия
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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что Варшава примет протянутую ей Минском "дружескую руку сотрудничества". Глава белорусского государства поздравил народ Польши с национальным праздником независимости, отмечаемым 11 ноября. Лукашенко подчеркнул, что белорусы уважают выбор, который недавно сделали граждане Польши. "Он ярко продемонстрировал желание остановить бессмысленный поиск внутренних противоречий и внешних угроз. Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера. Президент Белоруссии выразил уверенность в том, что наилучшая гарантия безопасности для Польши сегодня - это дружественное соседство, прекращение необоснованной милитаризации страны и гонки вооружений. "Только вместе шаг за шагом мы сможем внести свой вклад в преодоление конфронтации в нашем регионе. Белорусская сторона к этому готова", - подчеркнул Лукашенко. "В нашем совместном прошлом - многовековое общее христианское и культурное наследие, широкие и дружественные контакты между жителями двух стран. А будущее мы можем построить только при внимательном отношении к историческим событиям и укреплении связей на принципах партнерства и доверия", - резюмировал белорусский лидер.
https://ria.ru/20231103/belorussiya-1907305667.html
https://ria.ru/20231105/polsha-1907575524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, польша, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Польша, Белоруссия
Лукашенко поздравил поляков с Днем независимости
Лукашенко надеется, что Польша примет протянутую Белоруссией дружескую руку
МИНСК, 11 ноя - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется
, что Варшава примет протянутую ей Минском "дружескую руку сотрудничества".
Глава белорусского государства поздравил народ Польши с национальным праздником независимости, отмечаемым 11 ноября.
Лукашенко подчеркнул, что белорусы уважают выбор, который недавно сделали граждане Польши.
"Он ярко продемонстрировал желание остановить бессмысленный поиск внутренних противоречий и внешних угроз. Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.
МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за нарушения воздушной границы
Президент Белоруссии выразил уверенность в том, что наилучшая гарантия безопасности для Польши сегодня - это дружественное соседство, прекращение необоснованной милитаризации страны и гонки вооружений.
"Только вместе шаг за шагом мы сможем внести свой вклад в преодоление конфронтации в нашем регионе. Белорусская сторона к этому готова", - подчеркнул Лукашенко.
"В нашем совместном прошлом - многовековое общее христианское и культурное наследие, широкие и дружественные контакты между жителями двух стран. А будущее мы можем построить только при внимательном отношении к историческим событиям и укреплении связей на принципах партнерства и доверия", - резюмировал белорусский лидер.
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