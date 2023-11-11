https://ria.ru/20231111/lukashenko-1908810267.html

Лукашенко поздравил поляков с Днем независимости

Лукашенко поздравил поляков с Днем независимости - РИА Новости, 11.11.2023

Лукашенко поздравил поляков с Днем независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что Варшава примет протянутую ей Минском "дружескую руку сотрудничества". РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T08:23

2023-11-11T08:23

2023-11-11T08:23

в мире

александр лукашенко

польша

белоруссия

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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что Варшава примет протянутую ей Минском "дружескую руку сотрудничества". Глава белорусского государства поздравил народ Польши с национальным праздником независимости, отмечаемым 11 ноября. Лукашенко подчеркнул, что белорусы уважают выбор, который недавно сделали граждане Польши. "Он ярко продемонстрировал желание остановить бессмысленный поиск внутренних противоречий и внешних угроз. Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера. Президент Белоруссии выразил уверенность в том, что наилучшая гарантия безопасности для Польши сегодня - это дружественное соседство, прекращение необоснованной милитаризации страны и гонки вооружений. "Только вместе шаг за шагом мы сможем внести свой вклад в преодоление конфронтации в нашем регионе. Белорусская сторона к этому готова", - подчеркнул Лукашенко. "В нашем совместном прошлом - многовековое общее христианское и культурное наследие, широкие и дружественные контакты между жителями двух стран. А будущее мы можем построить только при внимательном отношении к историческим событиям и укреплении связей на принципах партнерства и доверия", - резюмировал белорусский лидер.

https://ria.ru/20231103/belorussiya-1907305667.html

https://ria.ru/20231105/polsha-1907575524.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, польша, белоруссия