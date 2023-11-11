Прокуратура Баварии приравняла пропалестинский лозунг к нацистским
Süddeutsche Zeitung: в Баварии пропалестинский лозунг приравняли к нацистским
Машина полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лозунг "От реки до моря Палестина будет свободна" подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским девизам, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на старшего прокурора Мюнхена Андреаса Франка.
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"Любой, кто публично использует пропагандистские материалы запрещенных организаций, будет привлечен к ответственности по статье 86а Уголовного кодекса. Эта статья ранее применялась к лозунгам СС", — приводит издание его слова.
Для прокуратуры Баварии это означает правовую ясность, и она будет действовать соответственно, пояснил Франк.
Кроме лозунга, уголовное наказание последует за публичную демонстрацию зеленых повязок, на которых белыми буквами написано "Рыцари бригад Кассам", и флага, часто используемого ХАМАС, пишет газета.
В прошлый четверг Министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране движения ХАМАС и организации "Самидун", поддерживающей пропалестинские протесты.
Ранее парламент Нидерландов признал, что лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" считается призывом к насилию.
Под территорией "от реки до моря" подразумевается местность между рекой Иордан и Средиземным морем. По мнению некоторых экспертов, лозунг означает, что израильтян нужно насильственно изгнать с этих земель. Другие аналитики считают это лишь призывом положить конец угнетению палестинского народа.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.