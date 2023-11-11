https://ria.ru/20231111/london-1908875779.html

В Лондоне началась многотысячная демонстрация в поддержку Палестины

В Лондоне началась многотысячная демонстрация в поддержку Палестины - РИА Новости, 11.11.2023

В Лондоне началась многотысячная демонстрация в поддержку Палестины

Крупная демонстрация в поддержку Палестины началась в британской столице, на улицы вышло огромное число людей, сообщила в субботу полиция Лондона в соцсети X. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T17:37

2023-11-11T17:37

2023-11-11T17:45

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Крупная демонстрация в поддержку Палестины началась в британской столице, на улицы вышло огромное число людей, сообщила в субботу полиция Лондона в соцсети X. "Пропалестинская демонстрация стартовала от (улицы) Парк-Лейн. Как и ожидалось, наблюдается очень большая явка", - говорится в сообщении полиции. Эта акция может стать самой масштабной с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По прогнозам организаторов, в марше против действий Израиля в секторе Газа могут принять участие более полумиллиона человек. Субботние демонстрации в поддержку Палестины проходят в Лондоне уже несколько недель подряд и носят в основном мирный характер, за исключением ряда случаев. В ходе одной из предыдущих акций активисты установили сцену с палестинскими флагами прямо у подножия военного мемориала Кенотаф в Лондоне, что вызвало критику со стороны общественности. В ряде случаев также отмечались резкие антиизраильские настроения и выражение поддержки палестинскому движению ХАМАС. Проходящая 11 ноября демонстрация выпадет на День памяти павших, в связи с чем британские власти ранее неоднократно пытались добиться её запрета. Однако полиция Лондона сообщила, что не может препятствовать проведению акции, поскольку с точки зрения закона это возможно только в самом крайнем случае. Отдельные запреты на проведение манифестаций всё же были введены на вокзалах и в ряде центральных районов города, в том числе возле мемориала Кенотаф и на правительственной улице Уайтхолл. Ещё до начала пропалестинского марша произошли первые стычки между полицейскими и ультраправыми активистами, которые пытались прорваться к огражденному Кенотафу. Правоохранителей забрасывали бутылками и другими снарядами, позднее полиция сообщила о задержании двух протестующих. В общей сложности более двух тысяч сотрудников полиции обеспечивают правопорядок на улицах Лондона в субботу. Ранее сообщалось, что для подкрепления около тысячи полицейских были привлечены из других регионов. Ранее ярая дискуссия по поводу приемлемости проведения пропалестинской акции в День памяти павших разгорелась в британском правительстве. Глава МВД Суэлла Браверман выступила с резкими высказываниями, обвиняя организаторов марша в связях с ХАМАС, а полицию – в снисходительности к левым активистам. После этого на неё обрушился шквал критики, а на премьер-министра Риши Сунака – призывы отправить Браверман в отставку. Помимо этого главу британского МВД стали обвинять в попытках подорвать доверие к полиции и подсидеть самого Сунака. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/aktsiya-1908860969.html

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Дарья Буймова

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