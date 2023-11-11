https://ria.ru/20231111/lantset-1908836582.html

"Им удалось": в Германии испугались грозного российского оружия

"Им удалось": в Германии испугались грозного российского оружия - РИА Новости, 11.11.2023

"Им удалось": в Германии испугались грозного российского оружия

Россия за время спецоперации улучшила производство беспилотных летательных аппаратов и вывела его на новый уровень, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T12:24

2023-11-11T12:24

2023-11-11T17:56

технологии

россия

германия

welt

zala aero

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300396_0:324:2730:1860_1920x0_80_0_0_de31969c602effb648a7704a774da6ed.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия за время спецоперации улучшила производство беспилотных летательных аппаратов и вывела его на новый уровень, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Им (русским. — Прим. ред.) удалось раскрутить производство и усовершенствовать дроны", — подчеркнул он.Среди наиболее эффективных БПЛА, применяемых Россией на фронте, журналист назвал дроны "Ланцет". Ваннер добавил, что исключительной особенностью "Ланцета" считается то, что он действует по команде оператора, который определяет район действия, но при этом цель беспилотник полностью выбирает сам.Ранее Министерство обороны Британии признало российские беспилотники "Ланцет" самыми эффективными в зоне спецоперации.В июле компания ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию барражирующего боеприпаса, который получил три поверхности крыла вместо четырех. Крыло нового варианта беспилотника может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.

https://ria.ru/20231111/vybory-1908823993.html

https://ria.ru/20231111/stolknovenie-1908812999.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, германия, welt, zala aero