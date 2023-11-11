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"Им удалось": в Германии испугались грозного российского оружия
"Им удалось": в Германии испугались грозного российского оружия - РИА Новости, 11.11.2023
"Им удалось": в Германии испугались грозного российского оружия
Россия за время спецоперации улучшила производство беспилотных летательных аппаратов и вывела его на новый уровень, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:24
2023-11-11T12:24
2023-11-11T17:56
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия за время спецоперации улучшила производство беспилотных летательных аппаратов и вывела его на новый уровень, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Им (русским. — Прим. ред.) удалось раскрутить производство и усовершенствовать дроны", — подчеркнул он.Среди наиболее эффективных БПЛА, применяемых Россией на фронте, журналист назвал дроны "Ланцет". Ваннер добавил, что исключительной особенностью "Ланцета" считается то, что он действует по команде оператора, который определяет район действия, но при этом цель беспилотник полностью выбирает сам.Ранее Министерство обороны Британии признало российские беспилотники "Ланцет" самыми эффективными в зоне спецоперации.В июле компания ZALA AERO продемонстрировала обновленную версию барражирующего боеприпаса, который получил три поверхности крыла вместо четырех. Крыло нового варианта беспилотника может складываться, что позволяет применять дрон из контейнерной пусковой установки.
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технологии, россия, германия, welt, zala aero
Технологии, Россия, Германия, Welt, Zala Aero
"Им удалось": в Германии испугались грозного российского оружия
Welt: российские дроны "Ланцет" представляют серьезную опасность на линии фронта