https://ria.ru/20231111/krushenie-1908913035.html

Самолет ВВС США упал в Средиземное море

Самолет ВВС США упал в Средиземное море - РИА Новости, 12.11.2023

Самолет ВВС США упал в Средиземное море

Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета накануне, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM). РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-11T23:41

2023-11-11T23:41

2023-11-12T01:04

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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета накануне, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM)."Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал", — говорится в заявлении.Командование не раскрыло информацию о самолете и членах экипажа, равно как и не сообщило о погибших либо пострадавших.Причина ЧП устанавливается. Отмечается, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями.В командовании пообещали информировать о развитии ситуации.

https://ria.ru/20231004/samolet-1900446762.html

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средиземное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, средиземное море, министерство обороны сша