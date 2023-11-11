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Самолет ВВС США упал в Средиземное море - РИА Новости, 12.11.2023
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23:41 11.11.2023 (обновлено: 01:04 12.11.2023)
https://ria.ru/20231111/krushenie-1908913035.html
Самолет ВВС США упал в Средиземное море
Самолет ВВС США упал в Средиземное море - РИА Новости, 12.11.2023
Самолет ВВС США упал в Средиземное море
Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета накануне, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM). РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-11T23:41
2023-11-12T01:04
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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета накануне, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).&quot;Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал&quot;, — говорится в заявлении.Командование не раскрыло информацию о самолете и членах экипажа, равно как и не сообщило о погибших либо пострадавших.Причина ЧП устанавливается. Отмечается, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями.В командовании пообещали информировать о развитии ситуации.
https://ria.ru/20231004/samolet-1900446762.html
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в мире, сша, средиземное море, министерство обороны сша
В мире, США, Средиземное море, Министерство обороны США
Самолет ВВС США упал в Средиземное море

USEUCOM: самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря 10 ноября

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Самолет ВВС США упал в Средиземное море во время тренировочного полета накануне, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).
«

"Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал", — говорится в заявлении.

Командование не раскрыло информацию о самолете и членах экипажа, равно как и не сообщило о погибших либо пострадавших.
Причина ЧП устанавливается. Отмечается, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями.
В командовании пообещали информировать о развитии ситуации.
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