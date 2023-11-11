https://ria.ru/20231111/konflikty-1908911985.html

Офис Зеленского спрогнозировал новые экономические конфликты с ЕС

Офис Зеленского спрогнозировал новые экономические конфликты с ЕС - РИА Новости, 11.11.2023

Офис Зеленского спрогнозировал новые экономические конфликты с ЕС

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прогнозирует новые экономические конфликты с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T23:26

2023-11-11T23:26

2023-11-11T23:26

украина

польша

киев

владимир зеленский

михаил подоляк

тарас качка

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прогнозирует новые экономические конфликты с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы национальных производителей. По словам Подоляка, такие конфликты "нормальны" для стран ЕС и Киеву предстоит научится их решать в ходе переговорного процесса. "Я бы спокойно относился к тому, что такие моменты возникают. Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Ранее сообщалось, что польские перевозчики заблокировали подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. В результате этого на польской стороне образовались пробки из большегрузных автомобилей длиной до 40 километров, в которых стоят тысячи машин. Протестующие польские перевозчики требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за польского эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз зерна с Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908885540.html

https://ria.ru/20231111/pomosch-1908852048.html

украина

польша

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, польша, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)