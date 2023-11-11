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Офис Зеленского спрогнозировал новые экономические конфликты с ЕС - РИА Новости, 11.11.2023
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23:26 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/konflikty-1908911985.html
Офис Зеленского спрогнозировал новые экономические конфликты с ЕС
Офис Зеленского спрогнозировал новые экономические конфликты с ЕС - РИА Новости, 11.11.2023
Офис Зеленского спрогнозировал новые экономические конфликты с ЕС
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прогнозирует новые экономические конфликты с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T23:26
2023-11-11T23:26
украина
польша
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
тарас качка
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прогнозирует новые экономические конфликты с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы национальных производителей. По словам Подоляка, такие конфликты "нормальны" для стран ЕС и Киеву предстоит научится их решать в ходе переговорного процесса. "Я бы спокойно относился к тому, что такие моменты возникают. Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Ранее сообщалось, что польские перевозчики заблокировали подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. В результате этого на польской стороне образовались пробки из большегрузных автомобилей длиной до 40 километров, в которых стоят тысячи машин. Протестующие польские перевозчики требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за польского эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз зерна с Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908885540.html
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украина
польша
киев
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украина, польша, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Тарас Качка, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Офис Зеленского спрогнозировал новые экономические конфликты с ЕС

Подоляк призвал спокойно относиться к новым экономическим конфликтам Киева с ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прогнозирует новые экономические конфликты с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы национальных производителей.
По словам Подоляка, такие конфликты "нормальны" для стран ЕС и Киеву предстоит научится их решать в ходе переговорного процесса.
«
"Я бы спокойно относился к тому, что такие моменты возникают. Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере", - сказал он в эфире телеканала "Рада".
Ранее сообщалось, что польские перевозчики заблокировали подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. В результате этого на польской стороне образовались пробки из большегрузных автомобилей длиной до 40 километров, в которых стоят тысячи машин.
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Протестующие польские перевозчики требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за польского эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз зерна с Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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УкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякТарас КачкаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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