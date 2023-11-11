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Все кончено. СМИ раскрыли, что Запад приготовил Зеленскому - РИА Новости, 11.11.2023
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08:44 11.11.2023 (обновлено: 16:23 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/konets-1908811849.html
Все кончено. СМИ раскрыли, что Запад приготовил Зеленскому
Все кончено. СМИ раскрыли, что Запад приготовил Зеленскому - РИА Новости, 11.11.2023
Все кончено. СМИ раскрыли, что Запад приготовил Зеленскому
Западные страны сместят президента Украины Владимира Зеленского с власти из-за провалов ВСУ и неспособности одержать победу в конфликте с Россией, пишет бывший... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T08:44
2023-11-11T16:23
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Западные страны сместят президента Украины Владимира Зеленского с власти из-за провалов ВСУ и неспособности одержать победу в конфликте с Россией, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.&quot;Либо Зеленский будет вынужден провести президентские выборы, намеченные на март следующего года, и тогда его сменят, либо, если он будет сопротивляться, его все равно уберут в результате революции, похожей на Майдан&quot;, — говорится в материале.По словам эксперта, Запад начинает осознавать, что Украина больше не сможет одержать победу в вооруженном конфликте: ВСУ терпят поражение за поражением, а поставленную дорогостоящую западную технику сжигают российские военные.Самым лучшим исходом для США и самой Украины, указал специалист, будут переговоры с Россией, иначе Киев будет ждать неизбежный военный крах.&quot;Если конгресс затянет время или если администрация согласится на гораздо меньшую сумму, то Зеленскому конец. Вашингтон может прийти к выводу, что это единственный выход. Но Зеленский не собирается добровольно уходить, поэтому проблема, как заставить его уйти в отставку, остается нерешенной&quot;, — резюмировал Брайен.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня президент Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
Все кончено. СМИ раскрыли, что Запад приготовил Зеленскому

Asia Times: Запад сместит Зеленского из-за провалов ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Западные страны сместят президента Украины Владимира Зеленского с власти из-за провалов ВСУ и неспособности одержать победу в конфликте с Россией, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«

"Либо Зеленский будет вынужден провести президентские выборы, намеченные на март следующего года, и тогда его сменят, либо, если он будет сопротивляться, его все равно уберут в результате революции, похожей на Майдан", — говорится в материале.

По словам эксперта, Запад начинает осознавать, что Украина больше не сможет одержать победу в вооруженном конфликте: ВСУ терпят поражение за поражением, а поставленную дорогостоящую западную технику сжигают российские военные.
Самым лучшим исходом для США и самой Украины, указал специалист, будут переговоры с Россией, иначе Киев будет ждать неизбежный военный крах.
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«

"Если конгресс затянет время или если администрация согласится на гораздо меньшую сумму, то Зеленскому конец. Вашингтон может прийти к выводу, что это единственный выход. Но Зеленский не собирается добровольно уходить, поэтому проблема, как заставить его уйти в отставку, остается нерешенной", — резюмировал Брайен.

Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня президент Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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