Все кончено. СМИ раскрыли, что Запад приготовил Зеленскому
Asia Times: Запад сместит Зеленского из-за провалов ВСУ
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Западные страны сместят президента Украины Владимира Зеленского с власти из-за провалов ВСУ и неспособности одержать победу в конфликте с Россией, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«
"Либо Зеленский будет вынужден провести президентские выборы, намеченные на март следующего года, и тогда его сменят, либо, если он будет сопротивляться, его все равно уберут в результате революции, похожей на Майдан", — говорится в материале.
По словам эксперта, Запад начинает осознавать, что Украина больше не сможет одержать победу в вооруженном конфликте: ВСУ терпят поражение за поражением, а поставленную дорогостоящую западную технику сжигают российские военные.
Самым лучшим исходом для США и самой Украины, указал специалист, будут переговоры с Россией, иначе Киев будет ждать неизбежный военный крах.
«
"Если конгресс затянет время или если администрация согласится на гораздо меньшую сумму, то Зеленскому конец. Вашингтон может прийти к выводу, что это единственный выход. Но Зеленский не собирается добровольно уходить, поэтому проблема, как заставить его уйти в отставку, остается нерешенной", — резюмировал Брайен.
Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня президент Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.