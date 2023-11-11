https://ria.ru/20231111/kommentariy-1908862427.html

Захарова прокомментировала высказывания Борреля по Украине

Захарова прокомментировала высказывания Борреля по Украине - РИА Новости, 11.11.2023

Захарова прокомментировала высказывания Борреля по Украине

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности для Киева в ближайшее время одержать победу над Москвой может означать, что "ЕС официально... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T16:02

2023-11-11T16:02

2023-11-11T17:12

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мария захарова

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности для Киева в ближайшее время одержать победу над Москвой может означать, что "ЕС официально засчитал победу России", предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов, заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем". "Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" - написала Захарова, напомнив, что в апреле 2022 года Боррель утверждал, что военный конфликт на Украине может быть решен на поле боя. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что властям Украины пора понять, что им не удастся одержать победу над Россией на поле боя.

https://ria.ru/20231111/pomosch-1908852048.html

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в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, партия европейских социалистов, мария захарова, украина, киев, дмитрий песков