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Захарова прокомментировала высказывания Борреля по Украине - РИА Новости, 11.11.2023
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16:02 11.11.2023 (обновлено: 17:12 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/kommentariy-1908862427.html
Захарова прокомментировала высказывания Борреля по Украине
Захарова прокомментировала высказывания Борреля по Украине - РИА Новости, 11.11.2023
Захарова прокомментировала высказывания Борреля по Украине
Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности для Киева в ближайшее время одержать победу над Москвой может означать, что "ЕС официально... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:02
2023-11-11T17:12
в мире
россия
жозеп боррель
евросоюз
партия европейских социалистов
мария захарова
украина
киев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности для Киева в ближайшее время одержать победу над Москвой может означать, что "ЕС официально засчитал победу России", предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов, заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем". "Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" - написала Захарова, напомнив, что в апреле 2022 года Боррель утверждал, что военный конфликт на Украине может быть решен на поле боя. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что властям Украины пора понять, что им не удастся одержать победу над Россией на поле боя.
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в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, партия европейских социалистов, мария захарова, украина, киев, дмитрий песков
В мире, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Партия европейских социалистов, Мария Захарова, Украина, Киев, Дмитрий Песков
Захарова прокомментировала высказывания Борреля по Украине

Захарова заявила, что Боррель официально признал победу России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности для Киева в ближайшее время одержать победу над Москвой может означать, что "ЕС официально засчитал победу России", предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов, заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем".
«
"Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" - написала Захарова, напомнив, что в апреле 2022 года Боррель утверждал, что военный конфликт на Украине может быть решен на поле боя.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что властям Украины пора понять, что им не удастся одержать победу над Россией на поле боя.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Боррель призвал ЕС готовиться к компенсации сокращения помощи США Украине
Вчера, 14:37
 
В миреРоссияЖозеп БоррельЕвросоюзПартия европейских социалистовМария ЗахароваУкраинаКиевДмитрий Песков
 
 
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