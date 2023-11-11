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Россия выполняет резолюции СБ ООН в отношении КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 11.11.2023
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12:24 11.11.2023 (обновлено: 12:34 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/kndr-1908836727.html
Россия выполняет резолюции СБ ООН в отношении КНДР, заявили в МИД
Россия выполняет резолюции СБ ООН в отношении КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 11.11.2023
Россия выполняет резолюции СБ ООН в отношении КНДР, заявили в МИД
Обвинения в адрес РФ и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве между странами бездоказательны, Россия ответственно выполняет свои международные... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:24
2023-11-11T12:34
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совет безопасности оон
оон
в мире
вашингтон (штат)
мария захарова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвинения в адрес РФ и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве между странами бездоказательны, Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление опубликовано на сайте МИД России."Обвинения, предъявляемые "коллективным Западом" в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России с КНДР - голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле highly likely. К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.Официальный представитель МИД РФ добавила, что Россия "ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета Безопасности. И это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни".Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россию критикуют США и их сателлиты, хотя именно эти страны нарушают общепринятые нормы международного права, а также накачивают преступный киевский режим оружием и тем самым способствуют продолжению кровопролития.
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россия, совет безопасности оон, оон, в мире, вашингтон (штат), мария захарова, токио
Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Токио
Россия выполняет резолюции СБ ООН в отношении КНДР, заявили в МИД

МИД: обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР голословны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обвинения в адрес РФ и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве между странами бездоказательны, Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление опубликовано на сайте МИД России.
"Обвинения, предъявляемые "коллективным Западом" в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России с КНДР - голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле highly likely. К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
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Официальный представитель МИД РФ добавила, что Россия "ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета Безопасности. И это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР, имеющие давние исторические корни".
Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россию критикуют США и их сателлиты, хотя именно эти страны нарушают общепринятые нормы международного права, а также накачивают преступный киевский режим оружием и тем самым способствуют продолжению кровопролития.
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