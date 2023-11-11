https://ria.ru/20231111/kndr-1908802058.html

КНДР выразила уверенность в дальнейшем укреплении дружбы с Россией

КНДР выразила уверенность в дальнейшем укреплении дружбы с Россией - РИА Новости, 11.11.2023

КНДР выразила уверенность в дальнейшем укреплении дружбы с Россией

Дружба между Россией и Северной Кореей в будущем будет только укрепляться, США при попытке нарушить стабильность в регионе столкнутся с "мощным и... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T03:51

2023-11-11T03:51

2023-11-11T03:51

россия

сша

корейский полуостров

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дружба между Россией и Северной Кореей в будущем будет только укрепляться, США при попытке нарушить стабильность в регионе столкнутся с "мощным и координированным ответом", говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном Центральным северокорейским телеграфным агентством (ЦТАК). "Отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами – Кореей и Россией, стремящимися к самостоятельности, миру и дружбе, будут непоколебимо укрепляться и развиваться, а любые попытки США и их сателлитов, нацеленные на нарушение мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, будут сталкиваться с мощным и координированным ответом самостоятельных суверенных государств", - говорится в заявлении. Отмечается, что администрация США "питает патологическую антипатию к развитию отношений между самостоятельными суверенными государствами", и ей стоит привыкнуть к "новым реалиям корейско-российских отношений".

https://ria.ru/20231109/sotrudnichestvo-1908348892.html

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сша

корейский полуостров

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россия, сша, корейский полуостров, в мире