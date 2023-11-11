https://ria.ru/20231111/kitay-1908810437.html

Застрявших на таможне Китая россиян отправили по мосту через Амур

Застрявших на таможне Китая россиян отправили по мосту через Амур - РИА Новости, 11.11.2023

Застрявших на таможне Китая россиян отправили по мосту через Амур

Застрявших из-за ледохода на реке Амур на китайской таможне Хэйхэ российских туристов впервые отправили по международному автомобильному мосту Кани-Курган в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T08:29

2023-11-11T08:29

2023-11-11T11:05

туризм

хэйхэ

россия

амур (река)

туризм

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя — РИА Новости. Застрявших из-за ледохода на реке Амур на китайской таможне Хэйхэ российских туристов впервые отправили по международному автомобильному мосту Кани-Курган в Благовещенске, сообщило Генеральное консульство России в Харбине. "Сегодня утром началась реализация комплекса мероприятий по перевозке из КНР в Россию соотечественников, скопившихся в китайском городе Хэйхэ в ожидании возможности вернуться на родину. Российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту Кани-Курган — Хэйхэ", — говорится в сообщении. Как отмечали в Минтрансе Приамурья, это экстренная и разовая процедура. Российские пассажиры прошли пограничное оформление в китайском смешанном пункте пропуска на острове Большой Хэйхэ. Затем автобусами туристов привезли на автомобильный пункт пропуска Хэйхэ (мост через реку Амур), где они прошли таможенное оформление. Там они пересели на российские автобусы и по мосту через Амур направились на родину на автомобильный пункт пропуска Кани-Курган (пограничный контроль) и далее в смешанный пункт пропуска Благовещенск (таможенный контроль). В зале выезда дежурили сотрудники Генконсульства России в Харбине для решения оргвопросов. Ранее Минтранс Приамурья сообщал, что автомобильный пункт пропуска Кани-Курган нельзя задействовать для перевозки пассажиров, так как он работает по временной схеме в части грузовой составляющей. Условий для работы с пассажирами на этом пункте пропуска нет. Постоянный пункт пропуска будет готов в середине 2024 года. Ситуация с пассажирскими перевозками по реке Амур начала осложняться с началом ледохода с 3 ноября. Вместо теплоходов вместимостью до 200 человек на рейсы выпустили суда на воздушной подушке — "Пумы", рассчитанные на шесть-десять человек. Но из-за образующихся массивных ледяных торосов на поверхности реки суда застревали и ломались. На пунктах пропуска скопились группы людей, ожидающих переправы. По разным данным, их количество составляло от 100 до 300. Туристам пришлось снимать гостиницы в Хэйхэ, у многих были стыковочные билеты, люди написали петицию на имя президента России, губернатора Приамурья и полпреда в ДФО. Только за три дня, с 4 по 6 ноября, по информации Минэкономразвития региона, в Благовещенск из Хэйхэ въехали более 500 человек. Основной поток пассажиров на выезд в Хэйхэ составляют жители других регионов Дальнего Востока и Сибири. Граждане отправляются в КНР на лечение по визам, полученным после приглашения со стороны китайских медицинских организаций. Амурские власти несколько дней вели двухсторонние переговоры с китайской стороной, в итоге сумев договориться от экстренном и разовом вывозе скопившихся туристов через международный мост Благовещенск — Хэйхэ. Об этом сообщили туроператорам.

https://ria.ru/20231108/kitay-1908007292.html

https://ria.ru/20231108/kitay-1908195704.html

https://ria.ru/20231108/turisty-1908077373.html

хэйхэ

россия

амур (река)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хэйхэ, россия, амур (река), туризм