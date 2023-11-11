https://ria.ru/20231111/kitay-1908808015.html

Объем продаж в День холостяка в Китае превысил 25 миллиардов долларов

Объем продаж в День холостяка в Китае превысил 25 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.11.2023

Объем продаж в День холостяка в Китае превысил 25 миллиардов долларов

Объем продаж на ежегодной глобальной онлайн-распродаже по случаю Дня холостяка в Китае по состоянию на 8 утра субботы (по местному времени) превысил 182... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T07:08

2023-11-11T07:08

2023-11-11T07:08

китай

нанкин

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ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Объем продаж на ежегодной глобальной онлайн-распродаже по случаю Дня холостяка в Китае по состоянию на 8 утра субботы (по местному времени) превысил 182 миллиарда юаней (более 25 миллиарда долларов), следует из данных китайской консалтинговой компании Syntun. День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата состоит из четырех единиц (11.11). День холостяка начали отмечать в конце 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день. Согласно данным, размещенным на сайте компании, с 20.00 (15.00 мск) 10 ноября по 8.00 (3.00 мск) 11 ноября объем продаж на онлайн-платформах в Китае составил 182,917 миллиарда юаней (около 25,1 миллиарда долларов). За указанный период было оформлено более 615 миллионов посылок. Средний чек составил 297,04 юаня (около 40,8 доллара). В топ-3 самых покупаемых категорий товаров вошли бытовая техника, цифровая техника и смартфоны, а также косметика. Компания Alibaba, впервые организовавшая фестиваль в 2009 году, ожидает в этом году свыше 80 миллионов выгодных предложений на площадках онлайн-торговли, а также участие в распродаже 1 миллиарда покупателей. Распродажа продлится до полуночи 11 ноября (19.00 мск). В прошлом году, согласно данным китайской консалтинговой компании Syntun, объем продаж на площадках онлайн-торговли и платформах для ведения прямых трансляций за период глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае достиг 1,1 триллиона юаней (156,9 миллиарда долларов по курсу на ноябрь 2022 года).

https://ria.ru/20231111/rasprodazhi-1908799762.html

https://ria.ru/20231107/tovarooborot-1907811179.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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