Рейтинг@Mail.ru
Объем продаж в День холостяка в Китае превысил 25 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/kitay-1908808015.html
Объем продаж в День холостяка в Китае превысил 25 миллиардов долларов
Объем продаж в День холостяка в Китае превысил 25 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.11.2023
Объем продаж в День холостяка в Китае превысил 25 миллиардов долларов
Объем продаж на ежегодной глобальной онлайн-распродаже по случаю Дня холостяка в Китае по состоянию на 8 утра субботы (по местному времени) превысил 182... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T07:08
2023-11-11T07:08
китай
нанкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762956671_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_ce4def91028f03731932d261cef2d26f.jpg
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Объем продаж на ежегодной глобальной онлайн-распродаже по случаю Дня холостяка в Китае по состоянию на 8 утра субботы (по местному времени) превысил 182 миллиарда юаней (более 25 миллиарда долларов), следует из данных китайской консалтинговой компании Syntun. День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата состоит из четырех единиц (11.11). День холостяка начали отмечать в конце 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день. Согласно данным, размещенным на сайте компании, с 20.00 (15.00 мск) 10 ноября по 8.00 (3.00 мск) 11 ноября объем продаж на онлайн-платформах в Китае составил 182,917 миллиарда юаней (около 25,1 миллиарда долларов). За указанный период было оформлено более 615 миллионов посылок. Средний чек составил 297,04 юаня (около 40,8 доллара). В топ-3 самых покупаемых категорий товаров вошли бытовая техника, цифровая техника и смартфоны, а также косметика. Компания Alibaba, впервые организовавшая фестиваль в 2009 году, ожидает в этом году свыше 80 миллионов выгодных предложений на площадках онлайн-торговли, а также участие в распродаже 1 миллиарда покупателей. Распродажа продлится до полуночи 11 ноября (19.00 мск). В прошлом году, согласно данным китайской консалтинговой компании Syntun, объем продаж на площадках онлайн-торговли и платформах для ведения прямых трансляций за период глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае достиг 1,1 триллиона юаней (156,9 миллиарда долларов по курсу на ноябрь 2022 года).
https://ria.ru/20231111/rasprodazhi-1908799762.html
https://ria.ru/20231107/tovarooborot-1907811179.html
китай
нанкин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762956671_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c64b6067cd7559ec6e3d9be83d9138a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, нанкин
Китай, Нанкин
Объем продаж в День холостяка в Китае превысил 25 миллиардов долларов

Объем продаж в День холостяка в КНР за 12 часов превысил 25 миллиардов долларов

© AP Photo / Andy WongМужчина в маске на улице Цяньмэнь в Пекине
Мужчина в маске на улице Цяньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Andy Wong
Мужчина в маске на улице Цяньмэнь в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 ноя - РИА Новости. Объем продаж на ежегодной глобальной онлайн-распродаже по случаю Дня холостяка в Китае по состоянию на 8 утра субботы (по местному времени) превысил 182 миллиарда юаней (более 25 миллиарда долларов), следует из данных китайской консалтинговой компании Syntun.
День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата состоит из четырех единиц (11.11). День холостяка начали отмечать в конце 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Эксперт объяснила, почему покупать вещи впрок на распродажах невыгодно
Вчера, 02:12
Согласно данным, размещенным на сайте компании, с 20.00 (15.00 мск) 10 ноября по 8.00 (3.00 мск) 11 ноября объем продаж на онлайн-платформах в Китае составил 182,917 миллиарда юаней (около 25,1 миллиарда долларов).
За указанный период было оформлено более 615 миллионов посылок. Средний чек составил 297,04 юаня (около 40,8 доллара). В топ-3 самых покупаемых категорий товаров вошли бытовая техника, цифровая техника и смартфоны, а также косметика.
Компания Alibaba, впервые организовавшая фестиваль в 2009 году, ожидает в этом году свыше 80 миллионов выгодных предложений на площадках онлайн-торговли, а также участие в распродаже 1 миллиарда покупателей. Распродажа продлится до полуночи 11 ноября (19.00 мск).
В прошлом году, согласно данным китайской консалтинговой компании Syntun, объем продаж на площадках онлайн-торговли и платформах для ведения прямых трансляций за период глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае достиг 1,1 триллиона юаней (156,9 миллиарда долларов по курсу на ноябрь 2022 года).
Разгрузка автомобилей JAC, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 27,7 процента
7 ноября, 07:08
 
КитайНанкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала