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В Анкаре откроется фестиваль "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 11.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:41 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/kino-1908852387.html
В Анкаре откроется фестиваль "RT.Док: Время героев"
В Анкаре откроется фестиваль "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 11.11.2023
В Анкаре откроется фестиваль "RT.Док: Время героев"
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открывается в субботу в Анкаре, его гости смогут посмотреть на события в Мариуполе, ЛНР и Донбассе, узнать РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:41
2023-11-11T14:41
культура
анкара (провинция)
донбасс
мариуполь
культура
в мире
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открывается в субботу в Анкаре, его гости смогут посмотреть на события в Мариуполе, ЛНР и Донбассе, узнать о человеческих судьбах жителей региона, сообщили РИА Новости в Русском доме. "Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" за год проехал по всей России и собрал аншлаги в каждом городе. Теперь он расширяет границы и приветствует зрителей в Анкаре. Гости фестиваля смогут посмотреть кино документального канала RT, поговорить с авторами и режиссерами и из первых уст узнать, что происходит на Донбассе и на приграничных территориях", - сообщили в Русском доме. Откроет фестиваль лента "Святые из медблока" — о российских медиках, которые воюют со смертью в Мариуполе. "Юные волонтёры Донбасса", герои следующего фильма, это дети и подростки ЛНР, которые пекут хлеб, раздают еду и поддерживают всех, кому нужна помощь. Фильм "Один шаг" - о том, как российский центр протезирования помогает бойцам, лишившимся рук и ног. Кроме того будет показан фильм "Область", снятый корреспондентами турецкого канала Ulusal во время поездки на Донбасс.
https://ria.ru/20231018/amerika-1903611726.html
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анкара (провинция)
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анкара (провинция), донбасс, мариуполь, культура, в мире
Культура, Анкара (провинция), Донбасс, Мариуполь, Культура, В мире
В Анкаре откроется фестиваль "RT.Док: Время героев"

В Анкаре откроется фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"

© RTФестиваль документального кино "RT.Док: Время героев"
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
© RT
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открывается в субботу в Анкаре, его гости смогут посмотреть на события в Мариуполе, ЛНР и Донбассе, узнать о человеческих судьбах жителей региона, сообщили РИА Новости в Русском доме.
"Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" за год проехал по всей России и собрал аншлаги в каждом городе. Теперь он расширяет границы и приветствует зрителей в Анкаре. Гости фестиваля смогут посмотреть кино документального канала RT, поговорить с авторами и режиссерами и из первых уст узнать, что происходит на Донбассе и на приграничных территориях", - сообщили в Русском доме.
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Откроет фестиваль лента "Святые из медблока" — о российских медиках, которые воюют со смертью в Мариуполе. "Юные волонтёры Донбасса", герои следующего фильма, это дети и подростки ЛНР, которые пекут хлеб, раздают еду и поддерживают всех, кому нужна помощь. Фильм "Один шаг" - о том, как российский центр протезирования помогает бойцам, лишившимся рук и ног.
Кроме того будет показан фильм "Область", снятый корреспондентами турецкого канала Ulusal во время поездки на Донбасс.
Фотокорреспондент на церемонии открытия первого международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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