https://ria.ru/20231111/kino-1908852387.html

В Анкаре откроется фестиваль "RT.Док: Время героев"

В Анкаре откроется фестиваль "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 11.11.2023

В Анкаре откроется фестиваль "RT.Док: Время героев"

Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открывается в субботу в Анкаре, его гости смогут посмотреть на события в Мариуполе, ЛНР и Донбассе, узнать РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:41

2023-11-11T14:41

2023-11-11T14:41

культура

анкара (провинция)

донбасс

мариуполь

культура

в мире

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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" открывается в субботу в Анкаре, его гости смогут посмотреть на события в Мариуполе, ЛНР и Донбассе, узнать о человеческих судьбах жителей региона, сообщили РИА Новости в Русском доме. "Фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" за год проехал по всей России и собрал аншлаги в каждом городе. Теперь он расширяет границы и приветствует зрителей в Анкаре. Гости фестиваля смогут посмотреть кино документального канала RT, поговорить с авторами и режиссерами и из первых уст узнать, что происходит на Донбассе и на приграничных территориях", - сообщили в Русском доме. Откроет фестиваль лента "Святые из медблока" — о российских медиках, которые воюют со смертью в Мариуполе. "Юные волонтёры Донбасса", герои следующего фильма, это дети и подростки ЛНР, которые пекут хлеб, раздают еду и поддерживают всех, кому нужна помощь. Фильм "Один шаг" - о том, как российский центр протезирования помогает бойцам, лишившимся рук и ног. Кроме того будет показан фильм "Область", снятый корреспондентами турецкого канала Ulusal во время поездки на Донбасс.

https://ria.ru/20231018/amerika-1903611726.html

https://ria.ru/20231107/festival-1907902925.html

анкара (провинция)

донбасс

мариуполь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анкара (провинция), донбасс, мариуполь, культура, в мире