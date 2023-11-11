https://ria.ru/20231111/khod-1908839392.html

НАТО вынуждает. Раскрыт ужасающий ход Украины из-за провалов ВСУ

НАТО вынуждает. Раскрыт ужасающий ход Украины из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023

НАТО вынуждает. Раскрыт ужасающий ход Украины из-за провалов ВСУ

Украина прибегнет к большему числу акций терроризма против России из-за провалов своих вооруженных сил, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T12:46

2023-11-11T12:46

2023-11-11T12:46

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украина прибегнет к большему числу акций терроризма против России из-за провалов своих вооруженных сил, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."В ближайшие месяцы ожидается еще большее расширение масштабов украинского терроризма. В связи с провалом "контрнаступления" и значительным сокращением западной военной помощи у Киева не так много ресурсов для дальнейшего использования на поле боя. Правильнее всего было бы капитулировать и принять мирные условия России, но НАТО этого не позволяет и вынуждает украинцев продолжать невыигрышную войну. Поэтому Киев прибегает к терроризму, пытаясь "потревожить" россиян", — говорится в материале.Журналист указал, что в таком случае киевский режим будет ждать мощный ответ России, который Украина не сможет отразить из-за проблем в своей армии, которая близка к полному коллапсу.В Москве неоднократно указывали на репрессивный характер современного украинского государства. Как отметил президент России Владимир Путин, политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы.Украинские войска пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.

https://ria.ru/20231111/shok-1908829536.html

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россия, украина, киев, нато, владимир путин, в мире, политика