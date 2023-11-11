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НАТО вынуждает. Раскрыт ужасающий ход Украины из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023
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12:46 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/khod-1908839392.html
НАТО вынуждает. Раскрыт ужасающий ход Украины из-за провалов ВСУ
НАТО вынуждает. Раскрыт ужасающий ход Украины из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023
НАТО вынуждает. Раскрыт ужасающий ход Украины из-за провалов ВСУ
Украина прибегнет к большему числу акций терроризма против России из-за провалов своих вооруженных сил, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:46
2023-11-11T12:46
россия
украина
киев
нато
владимир путин
в мире
политика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украина прибегнет к большему числу акций терроризма против России из-за провалов своих вооруженных сил, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.&quot;В ближайшие месяцы ожидается еще большее расширение масштабов украинского терроризма. В связи с провалом &quot;контрнаступления&quot; и значительным сокращением западной военной помощи у Киева не так много ресурсов для дальнейшего использования на поле боя. Правильнее всего было бы капитулировать и принять мирные условия России, но НАТО этого не позволяет и вынуждает украинцев продолжать невыигрышную войну. Поэтому Киев прибегает к терроризму, пытаясь &quot;потревожить&quot; россиян&quot;, — говорится в материале.Журналист указал, что в таком случае киевский режим будет ждать мощный ответ России, который Украина не сможет отразить из-за проблем в своей армии, которая близка к полному коллапсу.В Москве неоднократно указывали на репрессивный характер современного украинского государства. Как отметил президент России Владимир Путин, политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы.Украинские войска пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
https://ria.ru/20231111/shok-1908829536.html
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россия, украина, киев, нато, владимир путин, в мире, политика
Россия, Украина, Киев, НАТО, Владимир Путин, В мире, Политика
НАТО вынуждает. Раскрыт ужасающий ход Украины из-за провалов ВСУ

InfoBRICS: Украина прибегнет к терроризму против России из-за провалов ВСУ

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украина прибегнет к большему числу акций терроризма против России из-за провалов своих вооруженных сил, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«

"В ближайшие месяцы ожидается еще большее расширение масштабов украинского терроризма. В связи с провалом "контрнаступления" и значительным сокращением западной военной помощи у Киева не так много ресурсов для дальнейшего использования на поле боя. Правильнее всего было бы капитулировать и принять мирные условия России, но НАТО этого не позволяет и вынуждает украинцев продолжать невыигрышную войну. Поэтому Киев прибегает к терроризму, пытаясь "потревожить" россиян", — говорится в материале.

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Журналист указал, что в таком случае киевский режим будет ждать мощный ответ России, который Украина не сможет отразить из-за проблем в своей армии, которая близка к полному коллапсу.
В Москве неоднократно указывали на репрессивный характер современного украинского государства. Как отметил президент России Владимир Путин, политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы.
Украинские войска пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
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