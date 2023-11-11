https://ria.ru/20231111/khatiko-1908851689.html

В Японии отмечают сто лет со дня рождения пса Хатико

В Японии отмечают сто лет со дня рождения пса Хатико - РИА Новости, 11.11.2023

В Японии отмечают сто лет со дня рождения пса Хатико

В центре Токио на станции Сибуя и в префектуре Акита в городе Одатэ отмечается 100-й день рождения легендарного пса Хатико. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:36

2023-11-11T14:36

2023-11-11T14:36

токио

акита (префектура)

япония

токийский университет

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92193/51/921935117_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_6a5447f23abc1869c4e2e62c18561fb7.jpg

ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. В центре Токио на станции Сибуя и в префектуре Акита в городе Одатэ отмечается 100-й день рождения легендарного пса Хатико. В родном городе Хатико Одатэ в Аките два дня будут идти торжественные мероприятия, на станции Сибуя открыта продажа юбилейных билетов, а еще до самого дня рождения недалеко от статуи установлен павильон, посвященный собаке и району Сибуя. О дне рождения верного пса рассказывает и стена из защитных панелей строительной площадки на месте бывшего универмага Токю. Хатико породы Акита-ину родился в городе Одатэ в префектуре Акита в 1923 году, через 50 дней его подарили профессору Хидэсабуро Уэно из Императорского университета (сейчас Токийский университет), так как тот как раз искал японскую собаку. Через некоторое время Хати подрос и стал встречать и провожать хозяина. Однако в 1925 году профессор Уэно ушел на работу и не вернулся – он скоропостижно скончался после заседания профессоров во время обсуждения. Хати не мог знать о смерти и дважды в день утром и вечером приходил на станцию Сибуя и ждал хозяина. Считается, что Хати обычно ждал его после работы не на Сибуя, а в другом месте ближе к университету. Но так как профессор часто уезжал в командировки и в этих случаях пользовался станцией Сибуя. Очевидно, Хати не дождавшись хозяина в обычном месте, стал дважды в день утром и вечером приходить на станцию Сибуя, думая, что профессор должен вернуться из командировки. В 1932 году о Хатико вышла статья в газете. Собака стала знаменитой до такой степени, что через 2 года на средства от пожертвований ей установили памятник "Верному псу Хатико", Хати присутствовал на церемонии открытия памятника. В 1935 году Хатико умер недалеко от Сибуя, в том же году ему был установлен еще один памятник. С тех пор памятник Хатико стал самым популярным в Токио местом встреч, несмотря на то, что из-за своей популярности небольшую скульптуру не так-то просто разглядеть в толпе. Памятник не только место встреч, но и одна из любимых достопримечательностей столицы: чтобы сфотографироваться рядом с Хатико иногда приходится отстоять в очереди. На панелях вокруг бывшего универмага написано: "Ты любил одного, тебя же любят все", "Со дня рождения Хатико прошло 100 лет, ты всегда с нами" и, наконец, самое трогательное – "Благодаря тебе, которому не суждено было встретить, встречаемся мы". Датой рождения Хатико считается 10 ноября, но мероприятия по случаю его дня рождения у него на родине и на станции Сибуя в Токио было решено провести в выходные.

https://ria.ru/20230818/khatiko-1890935185.html

https://ria.ru/20221206/khatiko-1836677442.html

токио

акита (префектура)

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

токио, акита (префектура), япония, токийский университет, в мире