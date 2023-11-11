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ХАМАС попросил помощи у лидеров арабских и исламских стран

ХАМАС попросил помощи у лидеров арабских и исламских стран - РИА Новости, 11.11.2023

ХАМАС попросил помощи у лидеров арабских и исламских стран

Палестинское движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира, собирающихся в субботу на саммите в Эр-Рияде, принять "историческое решение",... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:13

2023-11-11T14:13

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ТУНИС, 11 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира, собирающихся в субботу на саммите в Эр-Рияде, принять "историческое решение", способствующее прекращению израильской агрессии в секторе Газа, говорится в заявлении организации. "Призываем во имя уз арабского и исламского братства принять историческое и твердое решение, которое позволит немедленно остановить сионистскую агрессию против сектора Газа", - говорится в заявлении движения. С целью прекращения боевых действий со стороны Израиля ХАМАС призвал глав государств задействовать "все их возможности для оказания давления на администрацию США, которая несет прямую ответственность за геноцидальную войну в секторе Газа". Два внеочередных саммита с участием лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, оон, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году