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В МИД прокомментировали планы Израиля сохранить военный контроль над Газой - РИА Новости, 11.11.2023
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10:45 11.11.2023 (обновлено: 15:12 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/izrail-1908824344.html
В МИД прокомментировали планы Израиля сохранить военный контроль над Газой
В МИД прокомментировали планы Израиля сохранить военный контроль над Газой - РИА Новости, 11.11.2023
В МИД прокомментировали планы Израиля сохранить военный контроль над Газой
Намерение Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после завершения операции по ликвидации ХАМАС противоречит решениям СБ ООН, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:45
2023-11-11T15:12
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
биньямин нетаньяху
михаил богданов
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Намерение Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после завершения операции по ликвидации ХАМАС противоречит решениям СБ ООН, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. &quot;Думаю, что это немного отличается от того, о чем говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН. Не соответствует не только их духу, но и букве&quot;, — сказал дипломат.Так он прокомментировал заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что после ликвидации ХАМАС Тель-Авив установит контроль безопасности в секторе Газа, включая демилитаризацию анклава. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 27,4 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек, включая нескольких граждан России.В Москве призвали стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908811388.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, михаил богданов, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД прокомментировали планы Израиля сохранить военный контроль над Газой

МИД: планы Израиля сохранить контроль над Газой противоречат решениям СБ ООН

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Намерение Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после завершения операции по ликвидации ХАМАС противоречит решениям СБ ООН, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов.
«

"Думаю, что это немного отличается от того, о чем говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН. Не соответствует не только их духу, но и букве", — сказал дипломат.

Так он прокомментировал заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что после ликвидации ХАМАС Тель-Авив установит контроль безопасности в секторе Газа, включая демилитаризацию анклава.
Последствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль заявил, что в сектор Газа въехали 30 грузовиков с помощью
Вчера, 08:37

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 27,4 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек, включая нескольких граждан России.
В Москве призвали стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Нетаньяху заявил о планах Израиля установить контроль безопасности в Газе
10 ноября, 17:32
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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