Будет расплата. Раскрыты причины страха США перед Израилем
Джон Миршаймер: США вынуждены поддерживать Израиль из страха перед лобби
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. США поддерживают Израиль из-за внутриполитических соображений и опасений перед израильским лобби в Вашингтоне, такое мнение выразил политолог Джон Миршаймер в беседе с бывшим судьей Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
"Джо Байден, как и Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш-старший, прекрасно понимает, что если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену", — заявил он.
По словам политолога, было время, когда Израиль был важным стратегическим союзником США, однако на сегодняшний день всеобъемлющую и беспрецедентную поддержку Вашингтона нельзя объяснить лишь стратегическими или даже моральными соображениями, особенно в свете того, как Израиль обращается с палестинцами.
Миршаймер объяснил готовность США поддерживать все действия Израиля внутриполитическими целями, подчеркивая, что с точки зрения американского законодательства лоббирование интересов даже иностранного государства не является преступлением.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В октябре Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. США и Израиль оказались в числе 14 стран, голосовавших против резолюции.