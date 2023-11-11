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Будет расплата. Раскрыты причины страха США перед Израилем - РИА Новости, 11.11.2023
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06:58 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/izrail-1908807465.html
Будет расплата. Раскрыты причины страха США перед Израилем
Будет расплата. Раскрыты причины страха США перед Израилем - РИА Новости, 11.11.2023
Будет расплата. Раскрыты причины страха США перед Израилем
США поддерживают Израиль из-за внутриполитических соображений и опасений перед израильским лобби в Вашингтоне, такое мнение выразил политолог Джон Миршаймер в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T06:58
2023-11-11T06:58
в мире
израиль
сша
джон миршаймер
джо байден
барак обама
хамас
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. США поддерживают Израиль из-за внутриполитических соображений и опасений перед израильским лобби в Вашингтоне, такое мнение выразил политолог Джон Миршаймер в беседе с бывшим судьей Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom."Джо Байден, как и Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш-старший, прекрасно понимает, что если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену", — заявил он.По словам политолога, было время, когда Израиль был важным стратегическим союзником США, однако на сегодняшний день всеобъемлющую и беспрецедентную поддержку Вашингтона нельзя объяснить лишь стратегическими или даже моральными соображениями, особенно в свете того, как Израиль обращается с палестинцами.Миршаймер объяснил готовность США поддерживать все действия Израиля внутриполитическими целями, подчеркивая, что с точки зрения американского законодательства лоббирование интересов даже иностранного государства не является преступлением.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В октябре Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. США и Израиль оказались в числе 14 стран, голосовавших против резолюции.
https://ria.ru/20231111/nebenzya-1908795970.html
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в мире, израиль, сша, джон миршаймер, джо байден, барак обама, хамас, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джон Миршаймер, Джо Байден, Барак Обама, ХАМАС, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Будет расплата. Раскрыты причины страха США перед Израилем

Джон Миршаймер: США вынуждены поддерживать Израиль из страха перед лобби

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. США поддерживают Израиль из-за внутриполитических соображений и опасений перед израильским лобби в Вашингтоне, такое мнение выразил политолог Джон Миршаймер в беседе с бывшим судьей Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
"Джо Байден, как и Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш-старший, прекрасно понимает, что если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену", — заявил он.
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По словам политолога, было время, когда Израиль был важным стратегическим союзником США, однако на сегодняшний день всеобъемлющую и беспрецедентную поддержку Вашингтона нельзя объяснить лишь стратегическими или даже моральными соображениями, особенно в свете того, как Израиль обращается с палестинцами.
Миршаймер объяснил готовность США поддерживать все действия Израиля внутриполитическими целями, подчеркивая, что с точки зрения американского законодательства лоббирование интересов даже иностранного государства не является преступлением.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В октябре Иордания и еще более 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Согласно резолюции, ГА ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. США и Израиль оказались в числе 14 стран, голосовавших против резолюции.
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В миреИзраильСШАДжон МиршаймерДжо БайденБарак ОбамаХАМАСООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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