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Президент Ирана призвал мусульманские страны вооружить палестинцев - РИА Новости, 11.11.2023
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16:01 11.11.2023 (обновлено: 16:20 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/iran-1908862307.html
Президент Ирана призвал мусульманские страны вооружить палестинцев
Президент Ирана призвал мусульманские страны вооружить палестинцев - РИА Новости, 11.11.2023
Президент Ирана призвал мусульманские страны вооружить палестинцев
Президент Ирана Эбрахим Раиси на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде призвал мусульманские страны вооружать палестинцев. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T16:01
2023-11-11T16:20
в мире
иран
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде призвал мусульманские страны вооружать палестинцев."Мусульманским странам следует вооружать палестинский народ. Сопротивление - единственный способ противостоять израильскому насилию. Странам мира, включая мусульманские, надо обеспечить защиту палестинского народа на оккупированных территориях", - сказал Раиси, который приехал с первым визитом в Саудовскую Аравию с момента восстановления отношений в марте этого года.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, иран, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, россия, оон
В мире, Иран, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Россия, ООН
Президент Ирана призвал мусульманские страны вооружить палестинцев

Президент Ирана Раиси: мусульманские страны должны вооружать палестинский народ

© РИА НовостиПоследствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
© РИА Новости
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде призвал мусульманские страны вооружать палестинцев.
«
"Мусульманским странам следует вооружать палестинский народ. Сопротивление - единственный способ противостоять израильскому насилию. Странам мира, включая мусульманские, надо обеспечить защиту палестинского народа на оккупированных территориях", - сказал Раиси, который приехал с первым визитом в Саудовскую Аравию с момента восстановления отношений в марте этого года.
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
СМИ: операция в Газе грозит крупным конфликтом и изоляцией Израиля и США
10 ноября, 08:41
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
Вчера, 08:00
 
В миреИранПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАСРоссияООН
 
 
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