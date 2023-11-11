Рейтинг@Mail.ru
СМИ: спикер конгресса США не видит оснований для импичмента Байдена - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/impichment-1908799059.html
СМИ: спикер конгресса США не видит оснований для импичмента Байдена
СМИ: спикер конгресса США не видит оснований для импичмента Байдена - РИА Новости, 11.11.2023
СМИ: спикер конгресса США не видит оснований для импичмента Байдена
Спикер палаты представителей Майк Джонсон не видит достаточной доказательной базы для запуска импичмента президента США Джо Байдена, пишет газета Washington... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T01:59
2023-11-11T01:59
сша
джо байден
майк джонсон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_995e7bb617239b976e21b675b1131883.jpg
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон не видит достаточной доказательной базы для запуска импичмента президента США Джо Байдена, пишет газета Washington Post. "Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента", - цитирует издание спикера-республиканца, который на этой неделе встречался с однопартийцами центристских взглядов. По мнению Washington Post, Джонсон не считает "политическим императивом" добиваться отстранения Байдена от власти с учетом его низких предвыборных рейтингов. Контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции его родственников, якобы торговавших именем президента по всему миру. Если конгрессмены даже проголосуют за импичмент Байдена, то демократическое большинство в сенате не позволит отправить американского лидера в отставку.
https://ria.ru/20231111/fbr-1908796598.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fd5dcffb4b470836cf79f6cdefed4385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джо байден, майк джонсон, в мире
США, Джо Байден, Майк Джонсон, В мире
СМИ: спикер конгресса США не видит оснований для импичмента Байдена

WP: спикер конгресса США Джонсон не видит оснований для импичмента Байдена

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон не видит достаточной доказательной базы для запуска импичмента президента США Джо Байдена, пишет газета Washington Post.
«
"Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента", - цитирует издание спикера-республиканца, который на этой неделе встречался с однопартийцами центристских взглядов.
По мнению Washington Post, Джонсон не считает "политическим императивом" добиваться отстранения Байдена от власти с учетом его низких предвыборных рейтингов.
Контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции его родственников, якобы торговавших именем президента по всему миру.
Если конгрессмены даже проголосуют за импичмент Байдена, то демократическое большинство в сенате не позволит отправить американского лидера в отставку.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
СМИ: ФБР изъяло мобильный телефон и iPad мэра Нью-Йорка
Вчера, 01:25
 
СШАДжо БайденМайк ДжонсонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала