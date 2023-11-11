https://ria.ru/20231111/impichment-1908799059.html
СМИ: спикер конгресса США не видит оснований для импичмента Байдена
СМИ: спикер конгресса США не видит оснований для импичмента Байдена - РИА Новости, 11.11.2023
СМИ: спикер конгресса США не видит оснований для импичмента Байдена
Спикер палаты представителей Майк Джонсон не видит достаточной доказательной базы для запуска импичмента президента США Джо Байдена, пишет газета Washington... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T01:59
2023-11-11T01:59
2023-11-11T01:59
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ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон не видит достаточной доказательной базы для запуска импичмента президента США Джо Байдена, пишет газета Washington Post. "Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента", - цитирует издание спикера-республиканца, который на этой неделе встречался с однопартийцами центристских взглядов. По мнению Washington Post, Джонсон не считает "политическим императивом" добиваться отстранения Байдена от власти с учетом его низких предвыборных рейтингов. Контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции его родственников, якобы торговавших именем президента по всему миру. Если конгрессмены даже проголосуют за импичмент Байдена, то демократическое большинство в сенате не позволит отправить американского лидера в отставку.
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сша, джо байден, майк джонсон, в мире
США, Джо Байден, Майк Джонсон, В мире
СМИ: спикер конгресса США не видит оснований для импичмента Байдена
WP: спикер конгресса США Джонсон не видит оснований для импичмента Байдена