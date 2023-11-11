https://ria.ru/20231111/giperzvuk-1908715842.html

"Деньги не помогли". США признали отставание от России

"Деньги не помогли". США признали отставание от России - РИА Новости, 11.11.2023

"Деньги не помогли". США признали отставание от России

Американцы безнадежно проигрывают гиперзвуковую гонку. Помощник министра по вопросам закупок и оснащения Вооруженных сил Даг Буш сообщил о неудачных испытаниях. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T08:00

2023-11-11T08:00

2023-11-11T08:09

безопасность

сша

китай

вашингтон (штат)

пентагон

lockheed martin

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы безнадежно проигрывают гиперзвуковую гонку. Помощник министра по вопросам закупок и оснащения Вооруженных сил Даг Буш сообщил о неудачных испытаниях. Из-за чего армия не получит новинку в этом году. О причинах отставания — в материале РИА Новости.Орел не полетелПроект LRHW (Long Range Hypersonic Weapon — гиперзвуковое оружие большой дальности) реализуется с 2018-го. Первые образцы планировали передать в этом сентябре. Также собирались создать ударный комплекс наземного базирования — Dark Eagle ("Темный орел"). Головное подразделение-оператор этого оружия — многодоменная группа на базе 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии — уже получило компоненты комплексов и прошло обучение. Ждали только ракеты.Однако LRHW хронически не везет — она просто-напросто не летит. В этом году провалили три испытания подряд — в марте, сентябре и 26 октября. Причем образец во всех случаях так и не поднялся с земли. Неполадки выявляли на стадии предстартовой подготовки — и пуск отменяли. Подробности не разглашаются."Несомненно, последние неудачи замедлят наш прогресс, — сказал журналистам Даг Буш. — Армия и ВМС работают над этим проектом в тандеме. Все силы брошены на поиск проблемы. Пока мы анализируем первопричину. Испытания приостановлены. Мы получим LRHW, но, к сожалению, это потребует больше времени, чем рассчитывали".После сентябрьской неудачи отправку первых ракет в войска перенесли на декабрь. Однако, отмечает Буш, отмена испытаний 26 октября, скорее всего, сдвинет сроки уже на 2024-й. Согласно регламенту, армия может принять Dark Eagle в опытную эксплуатацию после хотя бы одного удачного пуска. Так что артиллеристам 5-го батальона придется еще позаниматься на тренажерах и подтянуть теорию.Не ровня КитаюРакетный комплекс большой дальности LRHW состоит из подвижного командного пункта, мобильной пусковой установки, а также машин обеспечения. Но главное — ракета AUR в транспортно-пусковом контейнере, несущая боевой блок C-HGB. Он относится к классу гиперзвуковых планеров. Ракета-носитель разгоняет его до рабочей скорости, после чего начинается самостоятельный планирующий полет.По сообщениям Пентагона, C-HGB сумеет развить скорость минимум в пять Махов. Более точные значения не называют. Дальность, как пишет Breaking Defense, ссылаясь на представителя армии, превысит 2775 километров.Это позволяет отнести комплекс к классу ракет средней дальности, запрещенных до недавнего времени договором РСМД. В дальнейшем специалисты Lockheed Martin намерены разработать вариант для запуска с кораблей и подводных лодок. На вооружение надеются принять в 2025-м. Но вряд ли успеют, если учитывать, что до сих пор не готова основная, "сухопутная" версия.Именно Dark Eagle Пентагон отводит особую роль в потенциальном военном конфликте с Китаем. В Вашингтоне опасаются, что НОАК создаст над Тайваньским проливом так называемую зону запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2/AD) — территорию, надежно прикрытую средствами ПВО и береговыми ракетными комплексами, где западная авиация и корабли понесут неоправданно высокие потери.Взламывать эту крепость предстоит американским тактическим группам, которые, по замыслу командования, развернут на первой островной цепи в Южно-Китайском море гиперзвуковые системы. Китай, уже принявший на вооружение твердотопливную ракету DF-17 c планирующим боевым блоком DF-ZF со скоростью до десяти Махов, смотрит на эти приготовления с нескрываемым интересом.Фиаско на мореГлавный конкурент корабельного варианта LRHW в ВМС США — программа Conventional Prompt Strike (CPS), гиперзвуковых ракет мгновенного глобального удара. Как утверждали в командовании американского флота, это изделие позволит поражать любую цель на планете менее чем через час после получения приказа.Новое оружие хотят установить на атомные подводные лодки класса "Вирджиния". Первые серийные образцы Пентагон рассчитывает получить к 2024 году, АПЛ переоборудуют под них к 2028-му. На каждой подлодке серии Block V разместят до 65 CPS. Кроме того, эти ракеты рассматривают в качестве основных для малозаметных эсминцев типа Zumwalt.Впрочем, и здесь проблемы. В июне ВМС США провалили испытания — изделие не удалось запустить с носителя из-за отказа двигателя. Это уже вторая неудача: в октябре 2021-го прототип ракеты по неизвестным причинам упал в море вскоре после старта.Четыре неудачиНе все в порядке и у ВВС. Lockheed Martin разрабатывал аэробаллистическую гиперзвуковую ракету ARRW специально для стратегических бомбардировщиков B-1B. Предполагалось, что она сможет развивать скорость свыше 20 Махов и бить на 900 километров. Основные цели — сухопутные и морские объекты, быстро меняющие положение.Вооружиться ею планировали уже в 2022 году. Однако неудачи на испытаниях сдвинули сроки. В 2021-м ВВС США провели три теста ускорителя на прототипе перспективной ракеты. Все провалились. На первых летных испытаниях в апреле изделие не отделилось от самолета. В июле у образца не включился двигатель. В декабре ARRW опять не удалось запустить.Получилось лишь в мае 2022 года. Ракета и глайдер штатно отработали и на тестах в декабре. Но 13 марта 2023-го после очередного пробного пуска ракета упала. В Пентагоне пояснили, что "произошел сбой в процессе передачи данных". Это оказалось последней каплей, и проект решили закрыть.Для сравнения: в каждом виде Вооруженных сил России уже есть гиперзвуковые комплексы. В авиации — аэробаллистические "Кинжалы", в Военно-морском флоте — противокорабельные "Цирконы". Наземную гиперзвуковую компоненту представляют "Авангарды". Явное отставание США доказывает, что огромный военный бюджет — это еще не гарантия успеха.

https://ria.ru/20231109/rakety-1908358413.html

https://ria.ru/20231109/pentagon-1908299285.html

сша

китай

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2023

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, сша, китай, вашингтон (штат), пентагон, lockheed martin