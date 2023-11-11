Рейтинг@Mail.ru
"Деньги не помогли". США признали отставание от России - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.11.2023 (обновлено: 08:09 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/giperzvuk-1908715842.html
"Деньги не помогли". США признали отставание от России
"Деньги не помогли". США признали отставание от России - РИА Новости, 11.11.2023
"Деньги не помогли". США признали отставание от России
Американцы безнадежно проигрывают гиперзвуковую гонку. Помощник министра по вопросам закупок и оснащения Вооруженных сил Даг Буш сообщил о неудачных испытаниях. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T08:00
2023-11-11T08:09
безопасность
сша
китай
вашингтон (штат)
пентагон
lockheed martin
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871099826_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_e572c3982817df0cb03d8de5950da4c6.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы безнадежно проигрывают гиперзвуковую гонку. Помощник министра по вопросам закупок и оснащения Вооруженных сил Даг Буш сообщил о неудачных испытаниях. Из-за чего армия не получит новинку в этом году. О причинах отставания — в материале РИА Новости.Орел не полетелПроект LRHW (Long Range Hypersonic Weapon — гиперзвуковое оружие большой дальности) реализуется с 2018-го. Первые образцы планировали передать в этом сентябре. Также собирались создать ударный комплекс наземного базирования — Dark Eagle ("Темный орел"). Головное подразделение-оператор этого оружия — многодоменная группа на базе 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии — уже получило компоненты комплексов и прошло обучение. Ждали только ракеты.Однако LRHW хронически не везет — она просто-напросто не летит. В этом году провалили три испытания подряд — в марте, сентябре и 26 октября. Причем образец во всех случаях так и не поднялся с земли. Неполадки выявляли на стадии предстартовой подготовки — и пуск отменяли. Подробности не разглашаются."Несомненно, последние неудачи замедлят наш прогресс, — сказал журналистам Даг Буш. — Армия и ВМС работают над этим проектом в тандеме. Все силы брошены на поиск проблемы. Пока мы анализируем первопричину. Испытания приостановлены. Мы получим LRHW, но, к сожалению, это потребует больше времени, чем рассчитывали".После сентябрьской неудачи отправку первых ракет в войска перенесли на декабрь. Однако, отмечает Буш, отмена испытаний 26 октября, скорее всего, сдвинет сроки уже на 2024-й. Согласно регламенту, армия может принять Dark Eagle в опытную эксплуатацию после хотя бы одного удачного пуска. Так что артиллеристам 5-го батальона придется еще позаниматься на тренажерах и подтянуть теорию.Не ровня КитаюРакетный комплекс большой дальности LRHW состоит из подвижного командного пункта, мобильной пусковой установки, а также машин обеспечения. Но главное — ракета AUR в транспортно-пусковом контейнере, несущая боевой блок C-HGB. Он относится к классу гиперзвуковых планеров. Ракета-носитель разгоняет его до рабочей скорости, после чего начинается самостоятельный планирующий полет.По сообщениям Пентагона, C-HGB сумеет развить скорость минимум в пять Махов. Более точные значения не называют. Дальность, как пишет Breaking Defense, ссылаясь на представителя армии, превысит 2775 километров.Это позволяет отнести комплекс к классу ракет средней дальности, запрещенных до недавнего времени договором РСМД. В дальнейшем специалисты Lockheed Martin намерены разработать вариант для запуска с кораблей и подводных лодок. На вооружение надеются принять в 2025-м. Но вряд ли успеют, если учитывать, что до сих пор не готова основная, "сухопутная" версия.Именно Dark Eagle Пентагон отводит особую роль в потенциальном военном конфликте с Китаем. В Вашингтоне опасаются, что НОАК создаст над Тайваньским проливом так называемую зону запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2/AD) — территорию, надежно прикрытую средствами ПВО и береговыми ракетными комплексами, где западная авиация и корабли понесут неоправданно высокие потери.Взламывать эту крепость предстоит американским тактическим группам, которые, по замыслу командования, развернут на первой островной цепи в Южно-Китайском море гиперзвуковые системы. Китай, уже принявший на вооружение твердотопливную ракету DF-17 c планирующим боевым блоком DF-ZF со скоростью до десяти Махов, смотрит на эти приготовления с нескрываемым интересом.Фиаско на мореГлавный конкурент корабельного варианта LRHW в ВМС США — программа Conventional Prompt Strike (CPS), гиперзвуковых ракет мгновенного глобального удара. Как утверждали в командовании американского флота, это изделие позволит поражать любую цель на планете менее чем через час после получения приказа.Новое оружие хотят установить на атомные подводные лодки класса "Вирджиния". Первые серийные образцы Пентагон рассчитывает получить к 2024 году, АПЛ переоборудуют под них к 2028-му. На каждой подлодке серии Block V разместят до 65 CPS. Кроме того, эти ракеты рассматривают в качестве основных для малозаметных эсминцев типа Zumwalt.Впрочем, и здесь проблемы. В июне ВМС США провалили испытания — изделие не удалось запустить с носителя из-за отказа двигателя. Это уже вторая неудача: в октябре 2021-го прототип ракеты по неизвестным причинам упал в море вскоре после старта.Четыре неудачиНе все в порядке и у ВВС. Lockheed Martin разрабатывал аэробаллистическую гиперзвуковую ракету ARRW специально для стратегических бомбардировщиков B-1B. Предполагалось, что она сможет развивать скорость свыше 20 Махов и бить на 900 километров. Основные цели — сухопутные и морские объекты, быстро меняющие положение.Вооружиться ею планировали уже в 2022 году. Однако неудачи на испытаниях сдвинули сроки. В 2021-м ВВС США провели три теста ускорителя на прототипе перспективной ракеты. Все провалились. На первых летных испытаниях в апреле изделие не отделилось от самолета. В июле у образца не включился двигатель. В декабре ARRW опять не удалось запустить.Получилось лишь в мае 2022 года. Ракета и глайдер штатно отработали и на тестах в декабре. Но 13 марта 2023-го после очередного пробного пуска ракета упала. В Пентагоне пояснили, что "произошел сбой в процессе передачи данных". Это оказалось последней каплей, и проект решили закрыть.Для сравнения: в каждом виде Вооруженных сил России уже есть гиперзвуковые комплексы. В авиации — аэробаллистические "Кинжалы", в Военно-морском флоте — противокорабельные "Цирконы". Наземную гиперзвуковую компоненту представляют "Авангарды". Явное отставание США доказывает, что огромный военный бюджет — это еще не гарантия успеха.
https://ria.ru/20231109/rakety-1908358413.html
https://ria.ru/20231109/pentagon-1908299285.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871099826_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_c1537796411efec4426f49edef4d1d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, китай, вашингтон (штат), пентагон, lockheed martin
Безопасность, США, Китай, Вашингтон (штат), Пентагон, Lockheed Martin
"Деньги не помогли". США признали отставание от России

США вновь переносят поставку в армию нового гиперзвукового комплекса

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы безнадежно проигрывают гиперзвуковую гонку. Помощник министра по вопросам закупок и оснащения Вооруженных сил Даг Буш сообщил о неудачных испытаниях. Из-за чего армия не получит новинку в этом году. О причинах отставания — в материале РИА Новости.

Орел не полетел

Проект LRHW (Long Range Hypersonic Weapon — гиперзвуковое оружие большой дальности) реализуется с 2018-го. Первые образцы планировали передать в этом сентябре. Также собирались создать ударный комплекс наземного базирования — Dark Eagle ("Темный орел"). Головное подразделение-оператор этого оружия — многодоменная группа на базе 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии — уже получило компоненты комплексов и прошло обучение. Ждали только ракеты.
© Фото : Elliot ValdezПервый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW)
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Elliot Valdez
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW)
Однако LRHW хронически не везет — она просто-напросто не летит. В этом году провалили три испытания подряд — в марте, сентябре и 26 октября. Причем образец во всех случаях так и не поднялся с земли. Неполадки выявляли на стадии предстартовой подготовки — и пуск отменяли. Подробности не разглашаются.
"Несомненно, последние неудачи замедлят наш прогресс, — сказал журналистам Даг Буш. — Армия и ВМС работают над этим проектом в тандеме. Все силы брошены на поиск проблемы. Пока мы анализируем первопричину. Испытания приостановлены. Мы получим LRHW, но, к сожалению, это потребует больше времени, чем рассчитывали".
© Фото : Capt. Rachael JeffcoatАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Capt. Rachael Jeffcoat
Американские военнослужащие во время учений
После сентябрьской неудачи отправку первых ракет в войска перенесли на декабрь. Однако, отмечает Буш, отмена испытаний 26 октября, скорее всего, сдвинет сроки уже на 2024-й. Согласно регламенту, армия может принять Dark Eagle в опытную эксплуатацию после хотя бы одного удачного пуска. Так что артиллеристам 5-го батальона придется еще позаниматься на тренажерах и подтянуть теорию.

Не ровня Китаю

Ракетный комплекс большой дальности LRHW состоит из подвижного командного пункта, мобильной пусковой установки, а также машин обеспечения. Но главное — ракета AUR в транспортно-пусковом контейнере, несущая боевой блок C-HGB. Он относится к классу гиперзвуковых планеров. Ракета-носитель разгоняет его до рабочей скорости, после чего начинается самостоятельный планирующий полет.
Испытания американской гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В США признали задержку при оснащении армии гиперзвуковыми ракетами
9 ноября, 11:59
По сообщениям Пентагона, C-HGB сумеет развить скорость минимум в пять Махов. Более точные значения не называют. Дальность, как пишет Breaking Defense, ссылаясь на представителя армии, превысит 2775 километров.
Это позволяет отнести комплекс к классу ракет средней дальности, запрещенных до недавнего времени договором РСМД. В дальнейшем специалисты Lockheed Martin намерены разработать вариант для запуска с кораблей и подводных лодок. На вооружение надеются принять в 2025-м. Но вряд ли успеют, если учитывать, что до сих пор не готова основная, "сухопутная" версия.
Именно Dark Eagle Пентагон отводит особую роль в потенциальном военном конфликте с Китаем. В Вашингтоне опасаются, что НОАК создаст над Тайваньским проливом так называемую зону запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2/AD) — территорию, надежно прикрытую средствами ПВО и береговыми ракетными комплексами, где западная авиация и корабли понесут неоправданно высокие потери.
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Взламывать эту крепость предстоит американским тактическим группам, которые, по замыслу командования, развернут на первой островной цепи в Южно-Китайском море гиперзвуковые системы. Китай, уже принявший на вооружение твердотопливную ракету DF-17 c планирующим боевым блоком DF-ZF со скоростью до десяти Махов, смотрит на эти приготовления с нескрываемым интересом.

Фиаско на море

Главный конкурент корабельного варианта LRHW в ВМС США — программа Conventional Prompt Strike (CPS), гиперзвуковых ракет мгновенного глобального удара. Как утверждали в командовании американского флота, это изделие позволит поражать любую цель на планете менее чем через час после получения приказа.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Пентагоне испугались появления у "Хезболлы" российских ЗРК
9 ноября, 04:07
Новое оружие хотят установить на атомные подводные лодки класса "Вирджиния". Первые серийные образцы Пентагон рассчитывает получить к 2024 году, АПЛ переоборудуют под них к 2028-му. На каждой подлодке серии Block V разместят до 65 CPS. Кроме того, эти ракеты рассматривают в качестве основных для малозаметных эсминцев типа Zumwalt.
Впрочем, и здесь проблемы. В июне ВМС США провалили испытания — изделие не удалось запустить с носителя из-за отказа двигателя. Это уже вторая неудача: в октябре 2021-го прототип ракеты по неизвестным причинам упал в море вскоре после старта.

Четыре неудачи

Не все в порядке и у ВВС. Lockheed Martin разрабатывал аэробаллистическую гиперзвуковую ракету ARRW специально для стратегических бомбардировщиков B-1B. Предполагалось, что она сможет развивать скорость свыше 20 Махов и бить на 900 километров. Основные цели — сухопутные и морские объекты, быстро меняющие положение.
© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Вооружиться ею планировали уже в 2022 году. Однако неудачи на испытаниях сдвинули сроки. В 2021-м ВВС США провели три теста ускорителя на прототипе перспективной ракеты. Все провалились. На первых летных испытаниях в апреле изделие не отделилось от самолета. В июле у образца не включился двигатель. В декабре ARRW опять не удалось запустить.
Получилось лишь в мае 2022 года. Ракета и глайдер штатно отработали и на тестах в декабре. Но 13 марта 2023-го после очередного пробного пуска ракета упала. В Пентагоне пояснили, что "произошел сбой в процессе передачи данных". Это оказалось последней каплей, и проект решили закрыть.
© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Для сравнения: в каждом виде Вооруженных сил России уже есть гиперзвуковые комплексы. В авиации — аэробаллистические "Кинжалы", в Военно-морском флоте — противокорабельные "Цирконы". Наземную гиперзвуковую компоненту представляют "Авангарды". Явное отставание США доказывает, что огромный военный бюджет — это еще не гарантия успеха.
 
БезопасностьСШАКитайВашингтон (штат)ПентагонLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала