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СМИ узнали о планах ФРГ увеличить помощь Украине на следующий год вдвое - РИА Новости, 11.11.2023
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18:03 11.11.2023 (обновлено: 19:42 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/germaniya-1908879145.html
СМИ узнали о планах ФРГ увеличить помощь Украине на следующий год вдвое
СМИ узнали о планах ФРГ увеличить помощь Украине на следующий год вдвое - РИА Новости, 11.11.2023
СМИ узнали о планах ФРГ увеличить помощь Украине на следующий год вдвое
Правящая коалиция в Германии планирует в два раза увеличить объемы помощи Киеву на следующий год, пишет немецкое издание Bild. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T18:03
2023-11-11T19:42
германия
украина
в мире
россия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Правящая коалиция в Германии планирует в два раза увеличить объемы помощи Киеву на следующий год, пишет немецкое издание Bild.&quot;Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо четырех миллиардов евро теперь восемь миллиардов евро! Об этом на днях договорились в &quot;светофоре&quot; (разговорное название правящей коалиции. — Прим. ред.), о чем Bild узнал от Министерства обороны&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что на следующей неделе бюджетный комитет примет окончательное решение о выделении дополнительных средств Украине.В мае правительство Германии согласовало пакет военной поддержки для Киева стоимостью 2,7 миллиарда евро. Как заявлял в июле канцлер ФРГ Олаф Шольц, Берлин с начала конфликта и до 2027 года потратит ориентировочно 17 миллиардов евро на оружие для Украины.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231111/pomosch-1908852048.html
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германия, украина, в мире, россия, сергей лавров, нато
Германия, Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров, НАТО
СМИ узнали о планах ФРГ увеличить помощь Украине на следующий год вдвое

Bild: Германия увеличит помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Правящая коалиция в Германии планирует в два раза увеличить объемы помощи Киеву на следующий год, пишет немецкое издание Bild.
«

"Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо четырех миллиардов евро теперь восемь миллиардов евро! Об этом на днях договорились в "светофоре" (разговорное название правящей коалиции. — Прим. ред.), о чем Bild узнал от Министерства обороны", — говорится в публикации.

Уточняется, что на следующей неделе бюджетный комитет примет окончательное решение о выделении дополнительных средств Украине.
В мае правительство Германии согласовало пакет военной поддержки для Киева стоимостью 2,7 миллиарда евро. Как заявлял в июле канцлер ФРГ Олаф Шольц, Берлин с начала конфликта и до 2027 года потратит ориентировочно 17 миллиардов евро на оружие для Украины.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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