СМИ узнали о планах ФРГ увеличить помощь Украине на следующий год вдвое
Bild: Германия увеличит помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро
Берлин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Правящая коалиция в Германии планирует в два раза увеличить объемы помощи Киеву на следующий год, пишет немецкое издание Bild.
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"Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо четырех миллиардов евро теперь восемь миллиардов евро! Об этом на днях договорились в "светофоре" (разговорное название правящей коалиции. — Прим. ред.), о чем Bild узнал от Министерства обороны", — говорится в публикации.
Уточняется, что на следующей неделе бюджетный комитет примет окончательное решение о выделении дополнительных средств Украине.
В мае правительство Германии согласовало пакет военной поддержки для Киева стоимостью 2,7 миллиарда евро. Как заявлял в июле канцлер ФРГ Олаф Шольц, Берлин с начала конфликта и до 2027 года потратит ориентировочно 17 миллиардов евро на оружие для Украины.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.