https://ria.ru/20231111/germaniya-1908879145.html

СМИ узнали о планах ФРГ увеличить помощь Украине на следующий год вдвое

СМИ узнали о планах ФРГ увеличить помощь Украине на следующий год вдвое - РИА Новости, 11.11.2023

СМИ узнали о планах ФРГ увеличить помощь Украине на следующий год вдвое

Правящая коалиция в Германии планирует в два раза увеличить объемы помощи Киеву на следующий год, пишет немецкое издание Bild. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T18:03

2023-11-11T18:03

2023-11-11T19:42

германия

украина

в мире

россия

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Правящая коалиция в Германии планирует в два раза увеличить объемы помощи Киеву на следующий год, пишет немецкое издание Bild."Германия удваивает военную помощь Украине на следующий год. Вместо четырех миллиардов евро теперь восемь миллиардов евро! Об этом на днях договорились в "светофоре" (разговорное название правящей коалиции. — Прим. ред.), о чем Bild узнал от Министерства обороны", — говорится в публикации.Уточняется, что на следующей неделе бюджетный комитет примет окончательное решение о выделении дополнительных средств Украине.В мае правительство Германии согласовало пакет военной поддержки для Киева стоимостью 2,7 миллиарда евро. Как заявлял в июле канцлер ФРГ Олаф Шольц, Берлин с начала конфликта и до 2027 года потратит ориентировочно 17 миллиардов евро на оружие для Украины.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20231111/pomosch-1908852048.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, украина, в мире, россия, сергей лавров, нато