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На берлинского депутата напали с молотком - РИА Новости, 11.11.2023
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13:10 11.11.2023 (обновлено: 13:20 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/germaniya-1908841553.html
На берлинского депутата напали с молотком
На берлинского депутата напали с молотком - РИА Новости, 11.11.2023
На берлинского депутата напали с молотком
Депутат берлинского парламента курдского происхождения Джиан Омар заявил, что на него напал человек с молотком, пожелавший ему оказаться в газовой камере. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:10
2023-11-11T13:20
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутат берлинского парламента курдского происхождения Джиан Омар заявил, что на него напал человек с молотком, пожелавший ему оказаться в газовой камере. "Сегодня вечером в офисе моего избирательного округа в Моабите на меня напал человек с молотком и заявил: "Ты - чертов иностранец, таких, как ты, раньше сажали в газовую камеру". Полиция оперативно прибыла на место", - написал Омар на своей странице в социальной сети Х в пятницу вечером. По его словам, полиция начала расследование инцидента. Сам Омар не пострадал, он также поблагодарил проходившую мимо женщину, которая подбежала к нему и пробыла с ним до прибытия полиции. "Даже когда политические настроения накалены, нет оправдания насилию и словесным атакам такого рода", - добавил депутат. В берлинском районе Моабит находится тюрьма, в которой в нацистские времена содержались известные узники, такие как советский поэт Муса Джалиль, председатель ЦК Коммунистической партии Германии Эрнст Тельман, а также участники операции "Валькирия", планировавшие покушение на Адольфа Гитлера.
https://ria.ru/20230130/ubiystvo-1848379325.html
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в мире, германия, муса джалиль (муса джалилов), адольф гитлер
В мире, Германия, Муса Джалиль (Муса Джалилов), Адольф Гитлер
На берлинского депутата напали с молотком

На берлинского депутата напали с молотком, пожелав ему попасть в газовую камеру

© Фото : Jian Omar/XДепутат берлинского парламента Джиан Омар
Депутат берлинского парламента Джиан Омар - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Jian Omar/X
Депутат берлинского парламента Джиан Омар
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутат берлинского парламента курдского происхождения Джиан Омар заявил, что на него напал человек с молотком, пожелавший ему оказаться в газовой камере.
"Сегодня вечером в офисе моего избирательного округа в Моабите на меня напал человек с молотком и заявил: "Ты - чертов иностранец, таких, как ты, раньше сажали в газовую камеру". Полиция оперативно прибыла на место", - написал Омар на своей странице в социальной сети Х в пятницу вечером.
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По его словам, полиция начала расследование инцидента. Сам Омар не пострадал, он также поблагодарил проходившую мимо женщину, которая подбежала к нему и пробыла с ним до прибытия полиции.
"Даже когда политические настроения накалены, нет оправдания насилию и словесным атакам такого рода", - добавил депутат.
В берлинском районе Моабит находится тюрьма, в которой в нацистские времена содержались известные узники, такие как советский поэт Муса Джалиль, председатель ЦК Коммунистической партии Германии Эрнст Тельман, а также участники операции "Валькирия", планировавшие покушение на Адольфа Гитлера.
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