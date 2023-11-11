https://ria.ru/20231111/germaniya-1908841553.html

На берлинского депутата напали с молотком

На берлинского депутата напали с молотком - РИА Новости, 11.11.2023

На берлинского депутата напали с молотком

Депутат берлинского парламента курдского происхождения Джиан Омар заявил, что на него напал человек с молотком, пожелавший ему оказаться в газовой камере. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T13:10

2023-11-11T13:10

2023-11-11T13:20

в мире

германия

муса джалиль (муса джалилов)

адольф гитлер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908842348_0:734:1536:1598_1920x0_80_0_0_27a9afac8abf9c6b3ee24ce95f82f562.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутат берлинского парламента курдского происхождения Джиан Омар заявил, что на него напал человек с молотком, пожелавший ему оказаться в газовой камере. "Сегодня вечером в офисе моего избирательного округа в Моабите на меня напал человек с молотком и заявил: "Ты - чертов иностранец, таких, как ты, раньше сажали в газовую камеру". Полиция оперативно прибыла на место", - написал Омар на своей странице в социальной сети Х в пятницу вечером. По его словам, полиция начала расследование инцидента. Сам Омар не пострадал, он также поблагодарил проходившую мимо женщину, которая подбежала к нему и пробыла с ним до прибытия полиции. "Даже когда политические настроения накалены, нет оправдания насилию и словесным атакам такого рода", - добавил депутат. В берлинском районе Моабит находится тюрьма, в которой в нацистские времена содержались известные узники, такие как советский поэт Муса Джалиль, председатель ЦК Коммунистической партии Германии Эрнст Тельман, а также участники операции "Валькирия", планировавшие покушение на Адольфа Гитлера.

https://ria.ru/20230130/ubiystvo-1848379325.html

https://radiosputnik.ru/20220902/latviya-1813951287.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, муса джалиль (муса джалилов), адольф гитлер