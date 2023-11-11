https://ria.ru/20231111/genprokuratura-1908802514.html

В Генпрокуратуре рассказали об ущербе России от экономических преступлений

В Генпрокуратуре рассказали об ущербе России от экономических преступлений - РИА Новости, 11.11.2023

В Генпрокуратуре рассказали об ущербе России от экономических преступлений

Больше половины ущерба от преступлений, зарегистрированных за 9 месяцев в России, приходится на деяния экономической направленности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T04:11

2023-11-11T04:11

2023-11-11T04:11

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:85:3110:1834_1920x0_80_0_0_2b108104c17303f359c5aa791f56d682.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Больше половины ущерба от преступлений, зарегистрированных за 9 месяцев в России, приходится на деяния экономической направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. "Ущерб от преступлений составил 397 миллиардов рублей, что на 36,3 % меньше показателя за январь – сентябрь прошлого года. Больше половины причиненного ущерба приходится на деяния экономической направленности (231,3 миллиарда рублей)", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства. Там уточнили, что в процессе добровольного погашения ущерба и в ходе изъятия имущества государству было возмещено 105,3 миллиарда рублей. Кроме того, на активы стоимостью 150,9 миллиарда рублей был наложен арест. В целом, за 9 месяцев в России было зарегистрировано более 1,5 миллиона преступлений, что на 1,8% ниже аналогичного периода прошлого года.

https://ria.ru/20230526/dekriminalizatsiya-1874427464.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия