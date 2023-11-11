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В Генпрокуратуре рассказали об ущербе России от экономических преступлений - РИА Новости, 11.11.2023
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04:11 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/genprokuratura-1908802514.html
В Генпрокуратуре рассказали об ущербе России от экономических преступлений
В Генпрокуратуре рассказали об ущербе России от экономических преступлений - РИА Новости, 11.11.2023
В Генпрокуратуре рассказали об ущербе России от экономических преступлений
Больше половины ущерба от преступлений, зарегистрированных за 9 месяцев в России, приходится на деяния экономической направленности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T04:11
2023-11-11T04:11
россия
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Больше половины ущерба от преступлений, зарегистрированных за 9 месяцев в России, приходится на деяния экономической направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. "Ущерб от преступлений составил 397 миллиардов рублей, что на 36,3 % меньше показателя за январь – сентябрь прошлого года. Больше половины причиненного ущерба приходится на деяния экономической направленности (231,3 миллиарда рублей)", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства. Там уточнили, что в процессе добровольного погашения ущерба и в ходе изъятия имущества государству было возмещено 105,3 миллиарда рублей. Кроме того, на активы стоимостью 150,9 миллиарда рублей был наложен арест. В целом, за 9 месяцев в России было зарегистрировано более 1,5 миллиона преступлений, что на 1,8% ниже аналогичного периода прошлого года.
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В Генпрокуратуре рассказали об ущербе России от экономических преступлений

Генпрокуратура: более половины ущерба приходится на экономические преступления

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Больше половины ущерба от преступлений, зарегистрированных за 9 месяцев в России, приходится на деяния экономической направленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
«
"Ущерб от преступлений составил 397 миллиардов рублей, что на 36,3 % меньше показателя за январь – сентябрь прошлого года. Больше половины причиненного ущерба приходится на деяния экономической направленности (231,3 миллиарда рублей)", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
Там уточнили, что в процессе добровольного погашения ущерба и в ходе изъятия имущества государству было возмещено 105,3 миллиарда рублей.
Кроме того, на активы стоимостью 150,9 миллиарда рублей был наложен арест.
В целом, за 9 месяцев в России было зарегистрировано более 1,5 миллиона преступлений, что на 1,8% ниже аналогичного периода прошлого года.
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