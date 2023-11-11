https://ria.ru/20231111/gaza-1908859586.html
Бригады "Аль-Кассама" обстреляли израильский город Беэр-Шева
Бригады "Аль-Кассама" обстреляли израильский город Беэр-Шева - РИА Новости, 11.11.2023
Бригады "Аль-Кассама" обстреляли израильский город Беэр-Шева
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассама" заявили, что обстреляли ракетами город Беэр-Шева, расположенный на юге Израиля, "в ответ на... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:39
2023-11-11T15:39
2023-11-11T16:04
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
восточный иерусалим
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хамас
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ТУНИС, 11 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассама" заявили, что обстреляли ракетами город Беэр-Шева, расположенный на юге Израиля, "в ответ на массовые убийства мирных жителей в Газе"."Бригады "Аль-Кассама" объявляют о ракетном обстреле оккупированной Беэр-Шевы в ответ на массовые убийства мирных жителей", - говорится в заявлении организации.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Бригады "Аль-Кассама" обстреляли израильский город Беэр-Шева
Бригады "Аль-Кассама" обстреляли ракетами израильский город Беэр-Шева
ТУНИС, 11 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассама" заявили, что обстреляли ракетами город Беэр-Шева, расположенный на юге Израиля, "в ответ на массовые убийства мирных жителей в Газе".
"Бригады "Аль-Кассама" объявляют о ракетном обстреле оккупированной Беэр-Шевы в ответ на массовые убийства мирных жителей", - говорится в заявлении организации.
Бригады "Аль-Кассам" заявили, что уничтожили два израильских танка в Газе
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По данным израильской армии, подтвержденное число заложников ХАМАС в секторе Газа составляет порядка 240 человек. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
В "Аль-Кассам" заявили, что вновь обстреляли Тель-Авив