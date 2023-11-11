https://ria.ru/20231111/gaza-1908853999.html

Наследный принц Саудовской Аравии потребовал прекращения огня в Газе

Наследный принц Саудовской Аравии потребовал прекращения огня в Газе - РИА Новости, 11.11.2023

Наследный принц Саудовской Аравии потребовал прекращения огня в Газе

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выступая на проходящих в Эр-Рияде саммитах Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:57

2023-11-11T14:57

2023-11-11T14:57

в мире

саудовская аравия

лига арабских государств

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выступая на проходящих в Эр-Рияде саммитах Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) потребовал немедленного прекращения огня в секторе Газа и поступления туда гуманитарной помощи. "Мы требуем немедленного прекращения огня в секторе Газа и поступления гуманитарной помощи", - сказал Мухаммед бен Салман, добавив, что "гуманитарные коридоры в секторе Газа должны быть открыты немедленно". По его словам, продолжение войны в секторе Газе является "очевидным провалом деятельности Совета безопасности ООН". "Единственным решением для достижения стабильности в регионе станет конец израильской оккупации палестинских территорий, прекращение поселенческой деятельности и снятие осады (с сектора Газа)", - сказал он. Два внеочередных саммита с участием лидеров стран ЛАГ и ОИС пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.

https://ria.ru/20231111/nebenzya-1908798073.html

https://ria.ru/20231109/prekraschenie-1908520562.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, лига арабских государств, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году