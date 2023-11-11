Рейтинг@Mail.ru
Наследный принц Саудовской Аравии потребовал прекращения огня в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/gaza-1908853999.html
Наследный принц Саудовской Аравии потребовал прекращения огня в Газе
Наследный принц Саудовской Аравии потребовал прекращения огня в Газе - РИА Новости, 11.11.2023
Наследный принц Саудовской Аравии потребовал прекращения огня в Газе
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выступая на проходящих в Эр-Рияде саммитах Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:57
2023-11-11T14:57
в мире
саудовская аравия
лига арабских государств
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg
ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выступая на проходящих в Эр-Рияде саммитах Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) потребовал немедленного прекращения огня в секторе Газа и поступления туда гуманитарной помощи. "Мы требуем немедленного прекращения огня в секторе Газа и поступления гуманитарной помощи", - сказал Мухаммед бен Салман, добавив, что "гуманитарные коридоры в секторе Газа должны быть открыты немедленно". По его словам, продолжение войны в секторе Газе является "очевидным провалом деятельности Совета безопасности ООН". "Единственным решением для достижения стабильности в регионе станет конец израильской оккупации палестинских территорий, прекращение поселенческой деятельности и снятие осады (с сектора Газа)", - сказал он. Два внеочередных саммита с участием лидеров стран ЛАГ и ОИС пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
https://ria.ru/20231111/nebenzya-1908798073.html
https://ria.ru/20231109/prekraschenie-1908520562.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5abe5e46bcd7c56af1615fe9a501e9b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, лига арабских государств, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Саудовская Аравия, Лига арабских государств, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Наследный принц Саудовской Аравии потребовал прекращения огня в Газе

Наследный принц Саудовской Аравии потребовал оказать помощь Газе

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 11 ноя - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выступая на проходящих в Эр-Рияде саммитах Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) потребовал немедленного прекращения огня в секторе Газа и поступления туда гуманитарной помощи.
"Мы требуем немедленного прекращения огня в секторе Газа и поступления гуманитарной помощи", - сказал Мухаммед бен Салман, добавив, что "гуманитарные коридоры в секторе Газа должны быть открыты немедленно".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Небензя заявил о необходимости в Газе прекращения огня, а не коротких пауз
Вчера, 01:50
По его словам, продолжение войны в секторе Газе является "очевидным провалом деятельности Совета безопасности ООН".
"Единственным решением для достижения стабильности в регионе станет конец израильской оккупации палестинских территорий, прекращение поселенческой деятельности и снятие осады (с сектора Газа)", - сказал он.
Два внеочередных саммита с участием лидеров стран ЛАГ и ОИС пройдут в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде для координации их позиции и принятия решений, способных прекратить военные действия в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
СМИ: Нетаньяху отверг пятидневное прекращение огня в Газе
9 ноября, 21:34
 
В миреСаудовская АравияЛига арабских государствМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала