https://ria.ru/20231111/gaz-1908841056.html
В "Газпроме" прокомментировали поставки российского газа в Европу
В "Газпроме" прокомментировали поставки российского газа в Европу - РИА Новости, 11.11.2023
В "Газпроме" прокомментировали поставки российского газа в Европу
Европейские страны, провозгласившие отказ от российского газа, продолжают его получать, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер корреспонденту телеканала... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:04
2023-11-11T13:04
2023-11-11T15:53
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Европейские страны, провозгласившие отказ от российского газа, продолжают его получать, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер корреспонденту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину."Я не хотел бы называть никакой цифры, потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски", — заявил он в ответ на вопрос, сколько в процентном соотношении Европа получает российского газа.Миллер подчеркнул, что разменные своповые операции достаточно распространены."Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приводил совсем недавно пример хаба в Австрии, Баумгартене. Мы в настоящее время поставляем газ в Баумгартен, это очень большой европейский хаб, с которого газ поступает в другие страны Европейского союза", — добавил Миллер.По его словам, возможность поставлять голубое топливо на этот хаб позволяет транзит через территорию Украины — в частности, через российскую компрессорную станцию "Суджа".Миллер отметил, что в Южную и Юго-Восточную Европу поставки газа происходят по подписанным контрактам."Поэтому, конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах — еще раз подчеркну, даже в тех странах, которые декларируют, что у них, на их страновом рынке, российского газа нет. Нет, это не так", — заявил он.Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".
https://ria.ru/20231013/dempfer-1902539762.html
https://ria.ru/20230926/gaz-1898614481.html
https://ria.ru/20231108/gaz-1908069835.html
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РИА Новости
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экономика, европа, россия, газпром, алексей миллер, павел зарубин, москва, украина
Экономика, Европа, Россия, Газпром, Алексей Миллер, Павел Зарубин, Москва, Украина
В "Газпроме" прокомментировали поставки российского газа в Европу
Миллер: европейские страны вопреки заявлениям продолжают получать российский газ
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Европейские страны, провозгласившие отказ от российского газа, продолжают его получать, рассказал
глава "Газпрома" Алексей Миллер корреспонденту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
«
"Я не хотел бы называть никакой цифры, потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски", — заявил он в ответ на вопрос, сколько в процентном соотношении Европа получает российского газа.
Миллер подчеркнул, что разменные своповые операции достаточно распространены.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приводил совсем недавно пример хаба в Австрии, Баумгартене. Мы в настоящее время поставляем газ в Баумгартен, это очень большой европейский хаб, с которого газ поступает в другие страны Европейского союза", — добавил Миллер.
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По его словам, возможность поставлять голубое топливо на этот хаб позволяет транзит через территорию Украины — в частности, через российскую компрессорную станцию "Суджа".
Миллер отметил, что в Южную и Юго-Восточную Европу поставки газа происходят по подписанным контрактам.
"Поэтому, конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах — еще раз подчеркну, даже в тех странах, которые декларируют, что у них, на их страновом рынке, российского газа нет. Нет, это не так", — заявил он.
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Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.
В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".
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