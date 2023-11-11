https://ria.ru/20231111/gaz-1908797635.html

Вучич надеется решить с властями Болгарии вопрос акциза на российский газ

Вучич надеется решить с властями Болгарии вопрос акциза на российский газ - РИА Новости, 11.11.2023

Вучич надеется решить с властями Болгарии вопрос акциза на российский газ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется решить с руководством Болгарии вопрос акциза на транспорт газа из России, который может существенно... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T01:34

2023-11-11T01:34

2023-11-11T01:34

болгария

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сербия

россия

николай денков

александр вучич

евросоюз

газпром

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БЕЛГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется решить с руководством Болгарии вопрос акциза на транспорт газа из России, который может существенно удорожить газ для Сербии. Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке. Вучич ранее отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа, по его словам, "происходят странные вещи". Он уточнил, что Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме около 700 миллионов кубометров. "Никогда у нас не было проблем до этого болгарского решения об увеличении акциза на 20%, что в данный момент означает увеличение от 80 до 100 долларов за одну тысячу кубометров. Но надеюсь и верю, что с господином Николаем Денковым и (президентом Болгарии - ред.) Руменом Радевым можем решить эти проблемы", - заявил Вучич журналистам на полях Форума мира в Париже. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в конце октября, что соединительный газопровод (интерконнектор) между Болгарией и Сербией будет готов в первые недели ноября, что позволит параллельно с российским газом из "Балканского" и "Турецкого потоков" получать газ из Азербайджана и СПГ-терминалов в Греции. Вучич и Румен Радев открыли 1 февраля строительство на болгарской территории интерконнектора для диверсификации поставок голубого топлива из Азербайджана, Греции и других альтернативных России источников. Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода, согласно плану, составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год. В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром".

https://ria.ru/20231017/gaz-1903428772.html

https://ria.ru/20231109/gaz-1908460121.html

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болгария, экономика, сербия, россия, николай денков, александр вучич, евросоюз, газпром, европейский инвестиционный банк, румен радев