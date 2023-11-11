https://ria.ru/20231111/gagin-1908841228.html

Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого "контрнаступа"

Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого "контрнаступа" - РИА Новости, 11.11.2023

Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого "контрнаступа"

Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что "контрнаступление" Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил, РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T13:05

2023-11-11T13:05

2023-11-11T13:05

специальная военная операция на украине

ян гагин

украина

евросоюз

нато

политика

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что "контрнаступление" Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил, что подобной операцией были обещания принять Украину в НАТО и ЕС. "Официальный Киев во всех СМИ стал распространять информацию о том, что, дескать, не было никакого контрнаступа, и что это была лихая операция психологических спецслужб Украины. Ну что ж: ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее. Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей. А вот настоящей операцией психологического характера можно назвать обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз", - заявил Гагин РИА Новости. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908388362.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ян гагин, украина, евросоюз, нато, политика