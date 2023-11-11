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Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого "контрнаступа" - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/gagin-1908841228.html
Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого "контрнаступа"
Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого "контрнаступа" - РИА Новости, 11.11.2023
Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого "контрнаступа"
Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что "контрнаступление" Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил, РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:05
2023-11-11T13:05
специальная военная операция на украине
ян гагин
украина
евросоюз
нато
политика
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что "контрнаступление" Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил, что подобной операцией были обещания принять Украину в НАТО и ЕС. "Официальный Киев во всех СМИ стал распространять информацию о том, что, дескать, не было никакого контрнаступа, и что это была лихая операция психологических спецслужб Украины. Ну что ж: ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее. Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей. А вот настоящей операцией психологического характера можно назвать обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз", - заявил Гагин РИА Новости. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908388362.html
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ян гагин, украина, евросоюз, нато, политика
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Украина, Евросоюз, НАТО, Политика
Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого "контрнаступа"

Гагин: обещания принять Украину в НАТО и ЕС были психологической операцией

© РИА НовостиСоветник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что "контрнаступление" Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил, что подобной операцией были обещания принять Украину в НАТО и ЕС.
"Официальный Киев во всех СМИ стал распространять информацию о том, что, дескать, не было никакого контрнаступа, и что это была лихая операция психологических спецслужб Украины. Ну что ж: ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее. Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей. А вот настоящей операцией психологического характера можно назвать обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз", - заявил Гагин РИА Новости.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Черный день для Украины: Брюссель выдвинул Киеву неприемлемые требования
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЯн ГагинУкраинаЕвросоюзНАТОПолитика
 
 
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