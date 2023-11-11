Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого "контрнаступа"
Гагин: обещания принять Украину в НАТО и ЕС были психологической операцией
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что "контрнаступление" Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил, что подобной операцией были обещания принять Украину в НАТО и ЕС.
"Официальный Киев во всех СМИ стал распространять информацию о том, что, дескать, не было никакого контрнаступа, и что это была лихая операция психологических спецслужб Украины. Ну что ж: ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее. Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей. А вот настоящей операцией психологического характера можно назвать обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз", - заявил Гагин РИА Новости.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.